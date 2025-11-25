Clima de hoy en EE.UU.: alertas por frío polar y fuertes lluvias este martes 25 de noviembre

Un sistema invernal en plena expansión dominará el panorama meteorológico de este martes en Estados Unidos, con precipitaciones intensas, ráfagas violentas y un marcado descenso térmico. Estas condiciones transformarán el ambiente de manera abrupta, desde las Llanuras del Norte hasta la costa Este.

Un sistema invernal avanzará desde las Llanuras del Norte de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que un profundo valle en altura, asociado a una intrusión de aire polar proveniente de Canadá, impulsará un sistema de tipo clipper que recorrerá de oeste a este los estados del norte. El fenómeno se intensificará con rapidez y dará pie a un despliegue de precipitaciones muy variado, que comenzará como lluvias frías antes de transformarse en nevadas moderadas o incluso copiosas a medida que desciendan las temperaturas.

Con la fusión de dos bajas presiones, el sistema generará nevadas significativas sobre los Grandes Lagos entre la noche previa y la mañana del Día de Acción de Gracias NWS

Este martes, antes de que el centro del sistema ingrese en su fase más compacta, caerá una lluvia helada sobre las Llanuras del Norte. Con el avance del frente, el aire polar se impondrá y la transición hacia la nieve será inevitable. La combinación entre el descenso térmico y los vientos del oeste, que soplarán con fuerza, marcará el paso del sistema en cada una de las zonas afectadas.

A lo largo de la noche, el clipper crecerá en tamaño e intensidad y provocará tormentas embebidas hacia el Medio oeste superior, mientras que las áreas situadas al norte de la trayectoria del centro verán una conversión acelerada de la lluvia en nieve pesada.

Durante el miércoles, el sistema se expandirá aún más y comenzará a absorber otra zona de baja presión que, desde la franja sur, aportará humedad adicional. Esta fusión dará paso a un episodio de nevadas significativas sobre los Grandes Lagos, donde las precipitaciones líquidas se transformarán en nieve desde el oeste hacia el este entre la noche previa al Día de Acción de Gracias y la mañana del jueves.

Lluvias torrenciales y tormentas severas hacia el sur de Estados Unidos

Mientras la actividad invernal gane terreno en el norte, el sur enfrentará un fenómeno completamente distinto pero igual de desafiante. La otra zona frontal, acompañada por una baja presión débil, incorporará humedad del Golfo de México y descargará lluvias intensas y tormentas fuertes desde primera hora de la mañana en el Valle de Tennessee.

El SPC emitió un riesgo leve para partes de Misisipi y Alabama este martes, debido a tormentas peligrosas que estarán asociadas a vientos en niveles bajos y a la formación de supercélulas capaces de generar ráfagas destructivas SPC

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) indicó que las tormentas más peligrosas estarán asociadas al incremento de los vientos en los niveles bajos de la atmósfera.

Entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde, la región recibirá aire cálido y húmedo desde el sur, lo que favorecerá un ambiente propicio para el desarrollo de células aisladas y clústeres capaces de generar ráfagas destructivas y algunos tornados. Según el organismo, “daños por viento y algunos episodios de granizo aislado seguirán siendo posibles”, especialmente donde se formen supercélulas más organizadas.

Durante el avance del sistema hacia el este, una franja de lluvia más intensa recorrerá los Apalaches centrales durante la tarde, luego impactará el interior del Atlántico Medio durante la noche y, finalmente, alcanzará Nueva Inglaterra antes del amanecer del miércoles.

Detrás del frente frío, las precipitaciones se desplazarán por el resto de la costa este y el sureste hasta bien entrada la tarde del miércoles, mientras que la masa polar avanzará velozmente hacia el centro y el este de EE.UU., hasta instalarle completamente durante la mañana del Día de Acción de Gracias.

De temperaturas elevadas al frío polar en EE.UU.

Gran parte del centro y el este de Estados Unidos comenzará el día con valores térmicos superiores a los normales, aunque este escenario cambiará de forma tajante con la llegada del aire polar. Hacia el oeste, la situación será opuesta: tras un enfriamiento moderado en el noroeste, volverán los registros más templados.

1 NWS

La influencia del próximo sistema se hará notar primero en la costa del Pacífico, donde una nueva inyección de humedad provocará lluvias considerables sobre las zonas bajas de Washington y Oregon este martes. Las elevaciones superiores de las montañas Cascadas verán nieve consistente, que luego avanzará hacia las Rocosas del Norte durante la noche y la mañana del miércoles.

Detrás de este sistema se aproximará otro que empujará más precipitaciones desde el norte de Oregón durante el miércoles, para extender las lluvias sobre gran parte del estado en la mañana de Acción de Gracias. En paralelo, las cumbres de las Cascadas recibirán nieve adicional, lo que generará un panorama invernal que se sostendrá al menos hasta el jueves.