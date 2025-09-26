Clima de hoy en EE.UU.: avanza la temporada de huracanes 2025 y las alertas para este viernes 26 de septiembre

El clima en Estados Unidos y el océano Atlántico estará marcado este viernes y durante los próximos días por fenómenos tropicales de gran intensidad, lluvias fuertes en el sureste, riesgos de inundaciones en el suroeste y temperaturas más altas de lo habitual en el norte. El huracán Humberto, el ciclón postropical Gabrielle y una onda tropical cerca de las Bahamas forman parte de un panorama que es monitoreado de cerca por los especialistas.

La evolución del huracán Humberto en el océano Atlántico central

El huracán Humberto se localizó en la mañana de este viernes en las coordenadas 22,2° norte y 57,3° oeste, con un avance lento hacia el noroeste a apenas 3,5 millas por hora (5,6 km/h). De acuerdo con el NHC, el sistema registrará un fortalecimiento progresivo durante las próximas horas y alcanzará una categoría mayor en el transcurso del fin de semana.

El NHC proyecta que Humberto se intensificará progresivamente: 92 mph (148 km/h) el viernes por la tarde, 104 mph (167 km/h) el sábado por la mañana y 115 mph (185 km/h) el sábado por la tarde NHC

, los vientos sostenidos alcanzaron las 75 millas por hora (120 km/h), con rachas de igual intensidad. Para la tarde del viernes , el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Humberto alcanzará vientos máximos de 92 millas por hora (148 km/h), con ráfagas de hasta 115 millas por hora (185 km/h).

, los registros escalarán a 115 millas por hora (185 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar 138 millas por hora (222 km/h). Entre el domingo y el lunes, Humberto llegará a su punto más fuerte con vientos sostenidos de 132 millas por hora (212 km/h), y ráfagas que rozarán las 161 millas por hora (259 km/h).

Lluvias intensas y tormentas en el sureste de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que una masa de aire húmedo, asociada a un frente casi estacionario sobre el sureste, provocará lluvias intensas este viernes y sábado desde Virginia hasta Florida.

Una masa de aire húmedo asociada a un frente estacionario provocará lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas desde Virginia hasta Florida NWS

Se esperan tormentas eléctricas persistentes que aumentarán el riesgo de inundaciones repentinas, en especial en Carolina del Sur, Carolina del Norte y el suroeste de Virginia.

Entre sábado y domingo, las precipitaciones se moverán hacia el Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, aunque con menor intensidad.

El frente se disipará al inicio de la próxima semana, dando paso a condiciones más secas.

Riesgo de inundaciones en el suroeste de Estados Unidos

En paralelo, un sistema de baja presión en altura se instalará sobre California y Arizona, situación que generará un flujo continuo de humedad hacia el suroeste del país norteamericano.

En el suroeste, un sistema de baja presión generará lluvias de gran intensidad en Arizona y Nuevo México, con riesgo de tormentas severas con granizo SPC

Se anticipan lluvias de gran intensidad en Arizona y Nuevo México durante todo el fin de semana.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que en el centro y sur de Arizona podrían registrarse tormentas con granizo y ráfagas de viento de carácter severo.

Las zonas más vulnerables, como cañones estrechos y terrenos afectados por incendios, enfrentarán un riesgo elevado de crecidas súbitas.

Calor inusual en el norte de Estados Unidos

Mientras el sur afrontará lluvias y tormentas, el norte de Estados Unidos vivirá un fin de semana atípicamente cálido.

El norte de EE.UU. experimentará un calor inusual con temperaturas entre 10-20°F por encima de lo normal NWS

En la región de las planicies del norte y el centro del país norteamericano, los termómetros alcanzarán los 90 °F (32 °C) entre sábado y domingo.

En gran parte del norte, las temperaturas estarán entre 10 y 20 °F por encima de lo normal para la época, con máximas que oscilarán entre los 70 °F (21 °C) y 80 °F (27 °C).

Este contraste térmico marcará una diferencia notable con los estados del sur, donde la presencia de nubosidad y tormentas mantendrá los valores por debajo del promedio.

El ciclón postropical Gabrielle cerca de Europa

Mientras tanto, Gabrielle, que perdió características tropicales, se ubicó este viernes en 39.1°N y 26.1°W, al este del Atlántico, moviéndose con rapidez hacia el este y noreste a 29 millas por hora (46 km/h).

El sistema todavía mantiene su fuerza:

Actualmente, tiene vientos de 63 millas por hora (101 km/h), con ráfagas que alcanzan 75 millas por hora (120 km/h).

A lo largo del fin de semana, se debilitará de forma paulatina mientras se acerca a la península ibérica. El domingo por la mañana, se espera que baje a 46 millas por hora (74 km/h).

Para el lunes, Gabrielle se degradará a un remanente con vientos de 29 millas por hora (46 km/h), antes de disiparse por completo.

Una onda tropical cerca de Haití, República Dominicana y las islas Turcas y Caicos tiene un 80% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en 48 horas y 90% en siete días NHC

Una onda tropical cerca de las Bahamas

Además de Humberto y Gabrielle, el NHC advirtió sobre una onda tropical en desarrollo en el suroeste del Atlántico, cerca de Haití, República Dominicana y las islas Turcas y Caicos.

Se prevé que este viernes forme una baja presión al desplazarse sobre las Bahamas del sureste.

al desplazarse sobre las Bahamas del sureste. El organismo proyectó que el sistema evolucione a depresión tropical durante el fin de semana , con un 80% de probabilidad de formación en las próximas 48 horas y un 90% a siete días.

, con un 80% de probabilidad de formación en las próximas 48 horas y un 90% a siete días. Aunque su trayectoria aún no está definida con claridad, aumentan las posibilidades de que provoque impactos en el sureste de Estados Unidos durante la próxima semana.

Las lluvias y vientos intensos ya están presentes en la Española y se desplazarán hacia el centro y noroeste de las Bahamas, así como al oriente de Cuba, con riesgo de inundaciones.