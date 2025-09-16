Clima de hoy en EE.UU.: la tormenta tropical Mario afecta el clima de California y otras alertas de este martes 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre se presenta un panorama meteorológico complejo para buena parte de Estados Unidos: desde lluvias torrenciales en la costa este hasta tormentas severas en el centro, con un ingreso de humedad tropical en California. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó en sus reportes que el avance de varios sistemas atmosféricos marcará las próximas horas con contrastes climáticos muy fuertes entre regiones.

Alerta por lluvias intensas en la Costa Atlántica de EE.UU.

El litoral medio del Atlántico será uno de los focos principales del mal tiempo. Allí, la interacción de un sistema de baja presión sobre el Golfo y un centro frío en altura ubicado en el interior del Atlántico medio derivará en fuertes lluvias.

El litoral medio del Atlántico enfrentará lluvias intensas debido a la interacción entre un sistema de baja presión sobre el Golfo y un centro frío en altura NWS

La previsión oficial del NWS señala que las tormentas más intensas, acompañadas de chaparrones de gran volumen, tocarán tierra en las costas orientales de Carolina del Norte hasta Virginia.

El fenómeno se detendrá sobre la región, sin desplazarse con rapidez, lo que incrementará el riesgo de agua acumulada. Según el NWS, entre este martes y el miércoles, podrían registrarse totales de dos a cinco pulgadas (entre 50 y 125 milímetros).

Tormentas severas en las Llanuras Centrales

El centro y norte de las Llanuras vivirá un escenario de fuertes tormentas eléctricas. Un sistema proveniente de las Rocosas del Norte avanzará lentamente y dejará un ambiente favorable para el desarrollo de nubarrones con capacidad de generar granizo, ráfagas intensas e incluso la posibilidad de tornados aislados.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que existe un riesgo leve de tormentas severas en sectores de Nebraska, Kansas y Colorado. Allí, la combinación de aire cálido y húmedo con corrientes en altura dará lugar a nubes de rápido crecimiento.

El Centro de Predicción de Tormentas advierte un riesgo leve de tormentas severas en Nebraska, Kansas y Colorado SPC

Humedad tropical desde el Pacífico: la tormenta Mario avanza al sur de EE.UU.

El otro gran protagonista será el océano Pacífico. La tormenta tropical Mario, ubicada frente a la península de Baja California, avanza hacia el noroeste con vientos sostenidos de 52 millas por hora (83 km/h). Si bien se espera que se debilite progresivamente hasta convertirse en depresión y luego en un remanente de baja presión, su influencia se hará sentir en el suroeste estadounidense.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Miami informó que desde este martes comenzará a ingresar humedad en altura hacia el sur de California, Arizona y Nuevo México.

Para el miércoles, las primeras lluvias alcanzarán las zonas costeras del sur de California y las islas cercanas. El jueves, el fenómeno se expandirá hacia áreas más extensas del Estado Dorado.

Las temperaturas en EE.UU.: mayormente caluroso, pero con lluvias que llevarán frío

El panorama térmico mostrará dos realidades muy distintas. La mayor parte del territorio continental experimentará temperaturas superiores a la media en este cierre de verano. Sin embargo, las regiones donde se prevé mayor volumen de lluvias tendrán valores más bajos de lo habitual.

Las temperaturas mostrarán contrastes marcados: la Costa Atlántica tendrá máximas apenas superiores a 75°F (24°C), mientras el suroeste y centro experimentarán calor con registros de 90°F (32°C) nws

En la Costa Atlántica , particularmente en Virginia y Carolina del Norte , los termómetros se mantendrán por debajo de lo esperado , con máximas que apenas superarán los 75 °F (24 °C).

, particularmente en , los termómetros se mantendrán , con máximas que apenas superarán los 75 °F (24 °C). En las Llanuras , la sucesión de tormentas entre miércoles y jueves reducirá los registros, con marcas máximas en torno a los 70 °F (21 °C) .

, la sucesión de tormentas entre miércoles y jueves reducirá los registros, con . En contraste, el suroeste y la mayor parte del centro vivirán jornadas calurosas, con temperaturas que alcanzarán los 90 °F (32 °C) o incluso más en sectores de Texas y Nuevo México.

El océano Atlántico bajo monitoreo: ¿se formará una nueva tormenta?

El océano Atlántico central continúa activo. El NHC sigue de cerca un sistema de baja presión a medio camino entre las islas de Barlovento y África occidental. Las condiciones son favorables para que se transforme en depresión tropical en las próximas 48 horas, con un 90% de probabilidades de desarrollo. El organismo indicó que se desplaza hacia el oeste y noroeste a entre 10 y 15 millas por hora (16 a 24 km/h).

El Atlántico central presenta un sistema de baja presión con 90% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en 48 horas NHC

En paralelo, una onda tropical que recién salió de África genera áreas de tormenta desorganizadas. Su potencial de fortalecimiento es bajo en el corto plazo, cercano al 0% en 48 horas, aunque hacia el final de la semana podría alcanzar un 20% de probabilidades.