Clima de hoy en EE.UU.: monitoreo de la tormenta tropical Erin y las principales alertas de este martes 12 de agosto
Mientras algunas regiones de Estados Unidos esperan la llegada de fuertes lluvias, el suroeste vivirá un día de calor pleno; siguen de cerca el avance de ciclones
- 5 minutos de lectura'
El panorama meteorológico de este martes 12 de agosto anticipa condiciones meteorológicas muy variables en distintas regiones de Estados Unidos, con tormentas dispersas y calor extremo en el oeste y el noreste. En paralelo, se monitorea el avance de sistemas tropicales, entre los que se encuentra Erin. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la jornada estará marcada por lluvias intensas y humedad en el sureste, mientras temperaturas abrasadoras azotan los desiertos del suroeste.
Tormentas en el sureste y sur de las Grandes Llanuras
Durante las últimas jornadas, un frente casi estacionario se extendió desde el Medio Oeste hasta las llanuras del sur, situación que generó lluvias fuertes y tormentas severas. Para este martes, se prevé que este fenómeno se debilite gradualmente, aunque impulsos en niveles altos de la atmósfera podrán detonar nuevas tormentas en el sur de las Grandes Llanuras.
- Las tormentas previstas para este martes serán menos intensas y más dispersas que en días anteriores.
- A partir del miércoles, la probabilidad de actividad eléctrica se desplazará hacia el este, hasta afectar el sur profundo y especialmente las zonas cercanas a la costa del Golfo de México.
- La humedad tropical asociada con otro frente en disipación se adentrará en el sureste interior, los Apalaches del sur y centro, y alcanzará el Atlántico medio hacia el miércoles.
- El avance de un frente frío por los Grandes Lagos generará tormentas el miércoles por la noche en el interior de Nueva Inglaterra, con aire más seco que llegará al noreste el jueves, según detalló el NWS.
Calor extremo en el oeste y noreste de EE.UU.
Mientras en el norte de las Grandes Llanuras y la región de los Grandes Lagos el aire más fresco y seco se extenderá temporalmente tras el paso del frente frío, otras zonas experimentarán temperaturas muy por encima de lo normal.
- Desde el valle de Ohio hasta el noreste interior, los termómetros podrán llegar a valores bien por encima de los 90 °F (32 °C).
- En el oeste, un sistema de alta presión en altura mantendrá temperaturas elevadas en el noroeste del Pacífico, la Gran Cuenca y el desierto del suroeste.
- En áreas desérticas interiores del suroeste, se esperan máximas de entre 110 °F (43 °C) y 120 °F (49 °C), con advertencias de calor excesivo y avisos de calor vigentes.
- Un alivio moderado se prevé para el noroeste hacia finales de la semana, cuando un frente frío comience a debilitar la alta presión.
Riesgo de tormentas severas en los Grandes Lagos y el Medio Oeste
El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) mantiene una advertencia por riesgo marginal de tormentas severas en la región de los Grandes Lagos superiores, el Medio Oeste y partes del suroeste.
- En Wisconsin y Michigan, el avance de una vaguada en altura incrementará la cizalladura de viento, lo que favorecerá tormentas organizadas con posibilidad de ráfagas intensas y caída de granizo.
- Al sur y sureste, desde las planicies del sur hasta el sur de Missouri y el lago Michigan, se espera la formación de tormentas dispersas a primera hora de la tarde, con potencial de vientos fuertes localizados.
- En el sureste de Arizona y el suroeste de Nuevo México, el calentamiento diurno favorecerá la convección sobre zonas montañosas cercanas a la frontera con México, con tormentas aisladas capaces de producir fuertes ráfagas de viento.
Vigilancia de ciclones tropicales en el Atlántico
La atención tropical se centra hoy en la tormenta tropical Erin, que se ubica en el Atlántico tropical oriental, a varios cientos de kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde.
Se formó la tormenta tropical Erin:
- Erin se desplaza hacia el oeste a 19 nudos (35 km/h) con vientos máximos sostenidos de 40 nudos (74 km/h) y rachas de hasta 50 nudos (93 km/h).
- El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indica que Erin se fortalecerá en los próximos días: para el jueves podría alcanzar 65 nudos (120 km/h) y el viernes, 85 nudos (157 km/h).
- El sábado, los vientos podrían llegar a 95 nudos (176 km/h), con un desplazamiento previsto hacia el noroeste del Atlántico tropical.
Además de Erin, hay otros dos sistemas bajo observación:
- Atlántico noroccidental: una baja presión no tropical al sureste de Nueva Escocia presenta un 10% de probabilidad de desarrollo tropical en los próximos siete días.
- Golfo de México nororiental: un canal de baja presión en el centro norte del golfo producirá lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en el Panhandle de Florida, el sur de Alabama, el sur de Mississippi y el sureste de Louisiana. No se espera desarrollo ciclónico antes de que este sistema toque tierra.
Otras noticias de Agenda EEUU
Tomó fuerza. Nace la tormenta Erin y podría convertirse en el primer gran huracán de 2025 cerca de Florida
“Usará métodos engañosos”. Gavin Newsom advirtió sobre una intención de Donald Trump en las ciudades
Orientación y apoyo. Para migrantes en apuros: el servicio del Consulado de México que brinda ayuda en momentos difíciles
- 1
Quién es la nueva miss República Dominicana: representará al país en el Miss Universo 2025
- 2
Cuánto cuesta en Estados Unidos el Toyota Corolla Cross en 2025
- 3
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 11 al 15 de agosto
- 4
Clima de hoy en EE.UU.: el NHC vigila tres potenciales huracanes en el Atlántico este lunes 11 de agosto