Clima de hoy en EE.UU.: ola de frío ártico provoca nevadas y las principales alertas para este martes 30 de diciembre

Una intensa masa de aire ártico se mantiene como protagonista en amplias zonas de Estados Unidos durante este martes 30 de diciembre. El clima contempla nevadas persistentes en la región de los Grandes Lagos, temperaturas extremas que avanzarán hacia el sur y una combinación de viento y frío que incrementará la sensación térmica en buena parte del país norteamericano.

Ola de frío ártico y dominio invernal en el este de Estados Unidos

El avance del aire polar dominará los dos tercios orientales del territorio estadounidense, incluso regiones que habitualmente no registran valores tan bajos. Tras el desplazamiento gradual de un ciclón intenso hacia el este de Canadá, el frío extremo se expandirá detrás del sistema, lo que generará un escenario de heladas, viento sostenido y sensaciones térmicas peligrosas.

El aire polar avanzará de forma inusual hacia el sur, lo que situará las temperaturas mínimas en el punto de congelación en el Panhandle de Florida NWS

Según el análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este pulso de aire ártico se impondrá con fuerza durante el martes y se mantendrá activo al menos hasta mediados de semana.

En el sudeste, el impacto resultará particularmente llamativo. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen el punto de congelación en sectores tan meridionales como el Panhandle de Florida, mientras que hacia la madrugada del miércoles el frío avanzará aún más al sur, hasta llegar a los suburbios de Tampa.

Entre los puntos destacados del frío en el este y sureste se prevé:

Descenso marcado de las temperaturas mínimas, con registros cercanos o inferiores a 32°F (0°C) en zonas poco acostumbradas a heladas.

Vientos persistentes que intensificarán la sensación térmica, lo que incrementará el riesgo de hipotermia.

Emisión de advertencias por frío y congelamiento en estados del sur, donde se incluyen amplias áreas de Florida, Mississippi y Louisiana, de acuerdo con los comunicados oficiales del NWS.

Nieve por efecto lago: acumulaciones significativas en los Grandes Lagos

El fenómeno de nieve por efecto lago seguirá activo y reforzado por la llegada de un sistema tipo Alberta clipper. Esta combinación mantendrá encendida la llamada “máquina de nieve” en áreas ubicadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario.

En el norte del estado de Nueva York, especialmente en el condado de Herkimer, se espera que continúen las nevadas intensas bajo una advertencia de nieve por efecto lago que se extenderá hasta el jueves.

Allí, las acumulaciones totales podrían ubicarse entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) en los sectores más afectados, con ráfagas de viento que alcanzarán las 40 millas por hora (64 km/h), lo que favorecerá la formación de ventisca y bancos de nieve.

Un panorama similar se desarrollará en el noroeste de Pensilvania y el noreste de Ohio. En los condados de Crawford y el sur de Erie, las proyecciones del NWS Cleveland indican que las nevadas adicionales podrían llegar hasta 24 pulgadas (61 centímetros) en total, con ráfagas de viento de hasta 45 millas por hora (72 km/h).

Estas condiciones harán que los desplazamientos resulten muy difíciles y aumentarán la probabilidad de caída de ramas y cortes de energía.

El condado de Herkimer permanece bajo advertencia de nieve por efecto lago hasta el jueves Nam Y. Huh - AP

Clima en el centro y norte de EE.UU.: contrastes térmicos y nieve ligera

Mientras el frío se afianza en el este, el centro y el norte atravesarán una transición más compleja. En las Planicies del Norte y del Centro, el ingreso de aire más templado detrás de un frente cálido generará un repunte térmico temporal durante el martes.

Sin embargo, este alivio será breve, ya que otro pulso de aire ártico avanzará desde el noroeste a partir del miércoles, lo que empujará nuevamente las temperaturas hacia abajo.

En este contexto, se espera una franja de nieve ligera que se desplazará hacia el valle del Ohio en la víspera de Año Nuevo, hasta alcanzar también las laderas occidentales de los Apalaches centrales durante las primeras horas del nuevo año. Aunque los acumulados no serían tan significativos como en los Grandes Lagos, el episodio podría generar complicaciones puntuales en rutas y aeropuertos.

Vientos intensos y frío extremo en sectores específicos

Algunas regiones enfrentarán una combinación especialmente peligrosa de viento y bajas temperaturas. En el condado de Avery, en Carolina del Norte, continuará vigente una advertencia por vientos fuertes, con ráfagas del noroeste que oscilarán entre 25 y 35 millas por hora (40 a 56 km/h) y picos de hasta 60 millas por hora (97 km/h).

A esto se sumará un aviso por frío, con sensaciones térmicas que descenderán hasta valores de entre -5°F y -15°F (-21°C a -26°C) en las zonas más elevadas, lo que incrementará el riesgo de hipotermia.

En Alaska, particularmente en Arctic Village y áreas de la vertiente sur de la cordillera Brooks oriental, el frío alcanzará niveles extremos. Las autoridades meteorológicas anticiparon sensaciones térmicas cercanas a -65°F (-54°C), con breves períodos aún más severos si se combinan ráfagas de viento de hasta 10 millas por hora (16 km/h) con temperaturas del aire alrededor de -45°F (-43°C). Bajo estas condiciones, la congelación de la piel expuesta podría ocurrir en apenas cinco minutos.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el oeste

El oeste mostrará un contraste notable frente al panorama invernal del este. En gran parte del Intermountain West, el tiempo se mantendrá estable y con temperaturas por encima de lo normal gracias a la influencia de una dorsal de alta presión. Sin embargo, la atención se centrará en California y el suroeste, donde un sistema de baja presión originado en latitudes tropicales del Pacífico oriental se desplazará hacia el norte.

Un sistema de baja presión de origen tropical impactará el sur de California durante la víspera de Año Nuevo NWS

Este sistema llevará lluvias a California a partir de la víspera de Año Nuevo, con un avance progresivo hacia el norte del estado, el Desierto del Suroeste, la Gran Cuenca y la región de Four Corners.

En el sur de California, lo que incluye áreas costeras y el área metropolitana de Los Ángeles, las precipitaciones más intensas podrían comenzar durante las primeras horas del Día de Año Nuevo. El NWS advirtió que este escenario llevará consigo una amenaza concreta de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas y regiones con suelos saturados o vulnerables.