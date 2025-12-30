El pronóstico del clima en Nueva York para Año Nuevo: frente frío, nieve y un escenario invernal pleno

La llegada del Año Nuevo en el estado de Nueva York estará marcada por un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas. Tras el paso de sistemas frontales que dejarán viento intenso y un descenso pronunciado de las temperaturas, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 se perfilan con un escenario invernal pleno, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Clima en la ciudad de Nueva York en el cierre de 2025: escenario invernal

A partir del martes 30 de diciembre, la ciudad de Nueva York quedará bajo la influencia de una masa de aire mucho más invernal.

Según el NWS de la Ciudad de Nueva York, las condiciones cambiarán de manera notoria, con temperaturas bajas y vientos persistentes que acentuarán la sensación de frío.

La sensación térmica bajará fuertemente durante el miércoles 31 de diciembre TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Durante la víspera de Año Nuevo, el miércoles 31, el tiempo se presentará mayormente seco, aunque con cielos variables y una atmósfera claramente invernal.

Las temperaturas máximas lucharán por superar el punto de congelación, incluso en sectores costeros, mientras que el viento del oeste soplará con intensidad moderada a fuerte.

El organismo meteorológico advirtió que la combinación de aire frío y ráfagas constantes mantendrá valores de sensación térmica en rangos propios de pleno invierno.

Con la llegada de la noche del 31 y las celebraciones por el inicio de 2026, el frío se hará aún más notorio.

El NWS señaló que, a medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente por debajo del punto de congelación, lo que incrementará el riesgo de superficies resbaladizas en sectores donde haya quedado humedad residual.

Año Nuevo en la ciudad de Nueva York: aire polar y probabilidades de nieve

El jueves 1° de enero comenzará con condiciones típicamente invernales en la ciudad de Nueva York. El aire polar que se afianzará sobre la región mantendrá las temperaturas muy por debajo de los promedios habituales para esta época del año.

Durante la noche del jueves 1° de enero de 2026, podría llegar la nieve nuevamente a la Ciudad de Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

De acuerdo con los pronósticos oficiales, el primer día de 2026 se caracterizará por un ambiente frío y ventoso, con una probabilidad baja pero presente de precipitaciones en forma de nieve hacia la noche.

Temperaturas : máximas que apenas alcanzarán los medios 30°F (alrededor de -1°C).

: máximas que apenas alcanzarán los medios 30°F (alrededor de -1°C). Viento : ráfagas del oeste que podrían alcanzar nuevamente entre 25 y 30 millas por hora (40 a 48 km/h), lo que reforzará la sensación térmica negativa durante gran parte del día.

: ráfagas del oeste que podrían alcanzar nuevamente entre 25 y 30 millas por hora (40 a 48 km/h), lo que reforzará la sensación térmica negativa durante gran parte del día. Sensación térmica : valores que permanecerán por debajo de 32°F (0°C) durante prácticamente toda la jornada.

: valores que permanecerán por debajo de 32°F (0°C) durante prácticamente toda la jornada. Precipitaciones: posibilidad de nieve hacia la noche del jueves, especialmente con el avance de un nuevo sistema frontal.

El clima en el resto del estado de Nueva York: Albany y Buffalo, bajo condiciones más severas

Mientras la ciudad de Nueva York enfrentará un Año Nuevo frío y ventoso, otras áreas del estado experimentarán un escenario incluso más riguroso.

En Albany y Buffalo, el impacto del aire polar y de los sistemas asociados a los Grandes Lagos será mucho más marcado, según los informes del NWS.

En la región de Albany, la capital, el miércoles 31 todavía se sentirán los efectos de un frente frío intenso que dejará ráfagas de viento significativas.

Las autoridades meteorológicas alertaron sobre vientos que podrían superar las 40 millas por hora (64 km/h) en sectores del valle del Mohawk y áreas cercanas, con posibles consecuencias como caída de ramas y cortes aislados de energía.

Además, el desarrollo de nieve por efecto lago desde el lago Ontario se mantendrá activo hasta mitad de la semana.

Albany y Buffalo se preparan para condiciones invernales más severas que en la Ciudad de Nueva York RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En tanto, Buffalo se ubicará entre las áreas más afectadas. El NWS describió este evento como uno de alto impacto, con vientos potencialmente dañinos y bandas persistentes de nieve por efecto lago. Las ráfagas podrían alcanzar picos excepcionales, especialmente cerca de la costa del lago Erie.

De este modo, mientras la Ciudad de Nueva York vivirá una víspera y un Año Nuevo dominados por el frío, el viento y alguna chance de nieve, Albany y Buffalo se prepararán para condiciones invernales mucho más duras.

Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional subrayaron la necesidad de extremar precauciones en los desplazamientos y de seguir de cerca las actualizaciones oficiales ante un cierre de año marcado por la fuerza del invierno.