Clima hoy en EE.UU.: tormenta invernal, fuertes nevadas y otras alertas de este lunes 29 de diciembre

Una poderosa tormenta invernal marcará el escenario climático de este lunes 29 de diciembre en buena parte de Estados Unidos. El sistema alcanzará su máxima intensidad durante la mañana y dejará un combo de fenómenos severos que incluirán nieve intensa, lluvia congelante, ráfagas de viento muy fuertes y un ingreso marcado de aire ártico, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Una tormenta invernal llegará a su punto máximo este lunes

Durante este lunes por la mañana, un ciclón de gran intensidad se encontrará activo sobre el norte del país norteamericano y alcanzará su pico de fuerza. De acuerdo con el análisis del NWS, este sistema generará una amplia variedad de impactos meteorológicos en simultáneo.

El corazón de la tormenta se sitúa sobre la costa sur del Lago Superior, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé acumulaciones de nieve de hasta 61 centímetros NWS

La combinación de aire muy frío, humedad y fuertes vientos provocará escenarios extremos en varias regiones, con especial énfasis en los Grandes Lagos y el noreste.

En los sectores más afectados, se esperan condiciones de ventisca, con nevadas abundantes y visibilidad muy reducida. En paralelo, otras áreas recibirán lluvia helada y una mezcla peligrosa de nieve, aguanieve y hielo.

Nieve intensa y ventiscas en los Grandes Lagos

El corazón de la tormenta se ubicará sobre el norte del Medio oeste y la región de los Grandes Lagos, donde las condiciones serán especialmente severas. El NWS anticipó que este lunes se registrarán nevadas abundantes, con acumulaciones que superarán ampliamente un pie en varios sectores.

En particular, sobre la costa sur del Lago Superior, la nieve podría alcanzar hasta dos pies (61 centímetros), un volumen suficiente para paralizar rutas y generar importantes complicaciones logísticas. Las condiciones de ventisca se intensificarán en los Grandes Lagos centrales, con ráfagas de viento que reducirán drásticamente la visibilidad y favorecerán la formación de nieve volada.

En los Grandes Lagos centrales, la combinación de nieve copiosa y vientos intensos provocará condiciones de visibilidad casi nula y nieve volada TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

A lo largo del día, el centro de la tormenta se desplazará con rapidez hacia el sureste de Canadá. Ese movimiento permitirá una disminución gradual de la intensidad de las nevadas en los Grandes Lagos superiores, aunque no significará un alivio inmediato en todas las zonas.

Nieve por efecto lago y persistencia del frío en el norte

Si bien el evento principal comenzará a perder fuerza hacia la noche, el fenómeno de nieve por efecto lago aún afectará a las áreas conocidas como Snow Belt, ubicadas a sotavento de los lagos. Allí, la combinación de aire muy frío y la humedad aportada por las superficies de agua generará precipitaciones persistentes.

En los Grandes Lagos inferiores, las lluvias asociadas al frente frío que avanzará durante la madrugada del martes cambiarán a nieve por efecto lago a lo largo del día. Estas nevadas se mantendrán activas hasta el miércoles por la mañana e incluso más allá, reforzadas por la llegada de un sistema conocido como “Alberta clipper”, que aportará aire frío y una nueva ronda de nieve.

Lluvia helada y advertencias por tormenta de hielo

Mientras tanto, Nueva Inglaterra enfrentará un escenario distinto, pero igualmente peligroso. Durante la mañana del lunes, una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada se desplazará rápidamente por la región. Antes del ingreso de aire más templado, se acumulará una cantidad significativa de hielo sobre caminos, árboles y tendidos eléctricos.

Una peligrosa mezcla de aguanieve y lluvia helada afectará a la región durante la mañana del lunes, con acumulaciones de hielo de hasta 1,8 centímetros en el este de Vermont NWS

En el estado de Nueva York, rige una advertencia por tormenta de hielo que se mantendrá vigente hasta casi el mediodía del lunes. Según el NWS de Albany, se espera una acumulación adicional de hielo cercana a 0,1 pulgadas (0,25 centímetros), suficiente para volver resbaladizas calles, puentes y veredas, lo que complicará el tránsito en el inicio de la semana laboral.

Más al norte, en sectores del norte de Nueva York y el este de Vermont, la situación será aún más delicada. Allí, el NWS de Burlington anticipó acumulaciones totales de hielo de entre 0,4 y 0,7 pulgadas (entre uno y 1,8 centímetros), acompañadas por vientos con ráfagas de hasta 35 millas por hora (56 km/h), que podrían intensificarse hasta 50 millas por hora (80 km/h) en el valle del río Saint Lawrence durante la tarde.

Estas condiciones aumentarán el riesgo de cortes de energía y harán que los desplazamientos resulten casi imposibles, especialmente durante la mañana.

Advertencias por nieve intensa en Pensilvania y Ohio

El efecto lago también activará alertas específicas en Pensilvania y Ohio. En los condados de McKean y Warren, en Pensilvania, se mantendrá una advertencia por nieve intensa desde la mañana del lunes hasta la tarde del martes.

Allí se proyectan acumulaciones de entre tres y seis pulgadas (ocho a 15 centímetros), con sectores del norte que podrían recibir entre siete y nueve pulgadas (18 a 23 centímetros). Las ráfagas de viento podrían alcanzar las 50 millas por hora (80 km/h), generando ramas caídas y dificultades para circular.

En el noroeste de Pensilvania y el noreste de Ohio, el panorama será todavía más extremo. En los condados de Crawford y el sur de Erie, se prevén acumulaciones de nieve de hasta diez pulgadas (25 centímetros), con ráfagas que podrían trepar a 60 millas por hora (97 km/h).

El NWS advirtió que se esperan condiciones de visibilidad casi nula y un riesgo elevado para la seguridad vial, sobre todo entre la tarde del lunes y la mañana del martes.

Alertas por frío extremo en el sur y las planicies

El NWS también emitió múltiples avisos por frío intenso en regiones donde este tipo de eventos no es frecuente. En el sureste de Alabama, el Big Bend y el Panhandle de Florida, así como en el suroeste de Georgia, se anticipan sensaciones térmicas de hasta 17°F (-8°C) durante la madrugada del martes, lo que motivó una advertencia por clima frío.

En Dakota del Norte, la combinación de aire ártico y viento producirá sensaciones térmicas extremas de hasta -34°C (-30°F) SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En Mississippi, varias áreas del centro y sur del estado registrarán valores similares, con sensaciones térmicas cercanas a 19°F (-7°C), suficientes para generar riesgo de hipotermia ante exposiciones prolongadas.

Más al norte, las planicies enfrentarán condiciones aún más extremas. En Dakota del Norte, el viento y el frío combinarán para producir sensaciones térmicas de hasta -30°F (-34°C), capaces de provocar congelación de la piel expuesta en apenas diez minutos.

En Nebraska, los valores descenderán hasta -20°F (-29°C), un umbral igualmente peligroso para quienes permanezcan al aire libre sin protección adecuada.