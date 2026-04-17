Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 39 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Sur

: 7 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 75%

: 75% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.