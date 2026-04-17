Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 39 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 75%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 75%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
LA NACION
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