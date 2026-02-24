Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
1 minuto de lectura
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego probable lluvia muy ligera.
La probabilidad de precipitación de 29%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 25 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego probable lluvia muy ligera.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 25 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 29%
- Pronóstico: mayormente nublado luego probable lluvia muy ligera
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probable lluvia muy ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probable lluvia muy ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación: 44%.
