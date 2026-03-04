Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then partly sunny.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then partly sunny.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: patchy fog then partly sunny
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: patchy fog then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 35%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 87%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 87%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 24%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
