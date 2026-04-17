Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 32 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Oestenoroeste

: 15 a 20 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación: 3%.