Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 54 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 99%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 20 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 99%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 62%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
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