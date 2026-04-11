Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 54 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 99%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 a 20 mph, Sursuroeste

: 7 a 20 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 99%

: 99% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera seguida de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 99%.

: 99%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 62%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.