Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 41 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Sur

: 6 a 13 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.