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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFacebook/The City Of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 41 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 37%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.
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