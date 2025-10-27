Clima hoy en EE.UU.: la trayectoria del huracán Melissa y por qué no impactará en Florida

El inicio de la semana estará marcado por un escenario meteorológico de contrastes en distintas regiones de Estados Unidos. Mientras el sureste experimentará un ambiente inestable con lluvias persistentes y riesgo de inundaciones aisladas, el noroeste recibirá un nuevo frente del Pacífico con lluvias y nevadas en zonas de montaña. En el Golfo de México, los efectos de la humedad tropical impulsarán tormentas con descargas eléctricas, mientras que en el Caribe, el huracán Melissa alcanzó la categoría 5 y los expertos advierten un potencial impacto directo en Jamaica.

Huracán Melissa: categoría 5 y amenaza inminente para Jamaica

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que el huracán Melissa alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos de 160 millas por hora (257 km/h) y una presión central de 917 milibares, lo que lo convierte en un ciclón extremadamente peligroso.

El huracán Melissa se intensificó hasta alcanzar la categoría 5 con vientos sostenidos de 160 millas por hora (257 km/h) NHC

Según el NHC, Melissa se desplazará lentamente hacia el noroeste y hará impacto en la costa sur de Jamaica durante la mañana del martes, antes de salir por la zona norte hacia la tarde. Posteriormente, se moverá sobre el sureste de Cuba y las Bahamas entre martes y miércoles, para luego aproximarse a las Bermudas hacia el jueves por la noche.

El organismo advirtió que “no existe diferencia práctica entre que Melissa toque tierra como categoría 4 o 5, ya que ambos niveles pueden producir daños catastróficos”. En las zonas montañosas de Jamaica, los vientos podrían ser aún más intensos que a nivel del mar, lo que elevará el peligro de destrucción estructural y cortes prolongados de energía y comunicaciones.

Además del viento, el ciclón provocará lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra y marejadas con oleaje violento. Se espera que en Haití y República Dominicana también se produzcan inundaciones graves y daños significativos en infraestructuras.

Tormentas y lluvias en el sureste de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el sureste permanecerá bajo condiciones inestables durante la jornada. La combinación de una baja presión costera y un sistema frontal favorecerá la formación de tormentas eléctricas desde Florida hasta las Carolinas, que se extenderán hacia los Apalaches del sur. Las lluvias más intensas se concentrarán a lo largo de la costa atlántica, donde se esperan acumulaciones de agua importantes y riesgo de inundaciones repentinas en áreas bajas y con mal drenaje.

Aunque Florida experimentará una elevada inestabilidad atmosférica con tormentas vespertinas, el Centro de Predicción de Tormentas aclara que el potencial de eventos severos será limitado debido a la escasa cizalladura del viento SPC

En Florida, la atmósfera mostrará una elevada inestabilidad por el ingreso de aire cálido y húmedo. Se prevé que las tormentas se desarrollen principalmente durante la tarde, con ráfagas ocasionales de viento fuerte y caída de granizo. Sin embargo, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) aclaró que el potencial de eventos severos “será limitado” debido a la escasa cizalladura del viento y la falta de aire frío en niveles altos.

Un nuevo sistema de baja presión se organiza sobre el valle del Mississippi

Mientras el sureste se mantiene bajo condiciones de lluvia, otro sistema de baja presión se formará sobre el valle medio y bajo del Mississippi. El NWS anticipó que este fenómeno cobrará fuerza hacia el martes, lo que generará precipitaciones generalizadas y tormentas eléctricas. El frente asociado podría desencadenar lluvias localmente intensas en el centro sur de Estados Unidos, especialmente en los estados del Medio Sur, donde también existe riesgo de inundaciones puntuales.

Un nuevo sistema de baja presión que se formará sobre el valle del Mississippi generará precipitaciones generalizadas y tormentas eléctricas hacia el martes, con riesgo de inundaciones puntuales en los estados del Medio Sur NWS

La evolución de este sistema estará vinculada a un extenso canal de baja presión que se profundizará desde las Montañas Rocosas hasta las llanuras centrales. En las áreas más frías del norte, el avance de aire polar podría generar lluvias mezcladas con nieve en las elevaciones más altas de Wyoming y Colorado.

Por otra parte, el noreste y el medio oeste mantendrán condiciones más estables, con temperaturas típicas del otoño y cielos parcialmente nublados. Las máximas se ubicarán mayormente entre los 50 °F y 60 °F (10 °C y 15 °C), de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias y nieve en el noroeste del Pacífico

La costa noroeste volverá a recibir la influencia de un nuevo frente del Pacífico. El NWS informó que el sistema ingresará el martes con lluvias en las zonas bajas y nieve en las áreas montañosas. En los estados de Washington y Oregon, se esperan acumulaciones moderadas de precipitación, mientras que en las Cascadas las nevadas podrían alcanzar varios centímetros de espesor.

La costa noroeste recibirá un nuevo frente del Pacífico el martes, que provocará lluvias en zonas bajas y nevadas en las Cascadas por encima de los 4000 pies (1200 metros), aunque con acumulaciones menos intensas que el fin de semana anterior NWS

La nevada se registrará en cotas por encima de los 4000 pies (1200 metros), aunque no se anticipan acumulaciones tan intensas como las del fin de semana anterior. En el interior, el norte de Idaho y el oeste de Montana también recibirán precipitaciones, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 40 °F y 50 °F (4 °C y 10 °C), lo que mantendrá el ambiente fresco en la región.