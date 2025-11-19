Clima hoy en EE.UU.: probabilidad de nieve en Nueva York y tormentas severas en Texas este miércoles 19 de noviembre

El panorama meteorológico en Estados Unidos para este miércoles 19 de noviembre abarca diferentes condiciones que impactarán en diversas zonas de ese país norteamericano. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipan lluvias intensas, tormentas eléctricas, nevadas aisladas en zonas montañosas y una franja de nieve húmeda que afectará sectores del Atlántico medio.

Lluvias fuertes y tormentas en el suroeste y las Llanuras de Estados Unidos

Durante este miércoles, una baja presión acompañada por un frente activo avanzará desde el suroeste hacia las Llanuras centrales y meridionales. A medida que el sistema se desplace, generará lluvias intensas y focos de tormentas eléctricas. De acuerdo con el NWS, esta situación llevará a mantener un riesgo leve de precipitaciones excesivas, una categoría equivalente al nivel dos de cuatro.

Una baja presión y un frente activo avanzarán desde el Suroeste hacia las Llanuras centrales y meridionales, con lluvias intensas y tormentas eléctricas NWS

Antes de que el fenómeno se desplace por completo hacia las Llanuras el jueves, dejará un escenario cargado de humedad y chubascos persistentes. Las áreas urbanas, las rutas más transitadas, los arroyos pequeños y regiones marcadas por cicatrices de incendios figurarán entre las más expuestas a inundaciones repentinas.

Las fuentes oficiales detallan que estas precipitaciones intensas se sostendrán hasta la mañana del jueves y podrían generar dificultades en los desplazamientos de media semana.

La actividad atmosférica también dejará nevadas ligeras en puntos elevados de la Sierra Nevada, las montañas del sur de Utah y algunas zonas altas de Colorado. La acumulación será limitada, pero en los pasos montañosos podría reducir la visibilidad y provocar superficies resbaladizas.

Tormentas con potencial severo en los estados del sur

El SPC advirtió que el avance del sistema desde el oeste impulsará un entorno propicio para tormentas fuertes sobre sectores de las Llanuras meridionales y partes del oeste de los Ozarks. El calentamiento diurno y el aumento de la humedad en superficie permitirán que la atmósfera se torne inestable, especialmente a partir de la tarde.

El SPC advirtió que el avance del sistema hacia las Llanuras meridionales y partes del oeste de los Ozarks impulsará un ambiente inestable, propicio para tormentas fuertes a partir de la tarde SPC

A partir del atardecer y ya entrada la noche, la combinación de humedad profunda, índices de inestabilidad moderados y un aumento en la corriente ascendente creará un ambiente favorable para el desarrollo de supercélulas aisladas. La mayor amenaza procederá del granizo, aunque no se descartarán ráfagas dañinas.

En palabras del pronóstico del SPC, la posibilidad de un tornado “no será nula”, especialmente en el sur de Texas, donde un repunte de humedad podría detonar giros breves dentro de tormentas más organizadas. En el resto de la región, la probabilidad dependerá de la influencia de los vientos en niveles bajos, que se mantendrán en valores moderados.

Un segundo foco de actividad eléctrica se generará hacia la madrugada en el sureste de Kansas, el noreste de Oklahoma y sectores de Missouri. Allí, tormentas elevadas podrían producir episodios aislados de granizo.

Un nuevo frente se acercará a la costa oeste: lluvias en California

Mientras el sistema principal avance hacia el centro del país norteamericano, otro frente se aproximará desde el Pacífico y provocará precipitaciones en el noroeste y el norte de California desde la tarde del miércoles. Posteriormente, la perturbación se extenderá hacia el sur y alcanzará a la parte meridional del Estado Dorado durante el jueves.

La combinación de humedad oceánica y aire frío en altura permitirá que los sectores más elevados del suroeste reciban nevadas cuando el sistema avance hacia México hacia el viernes por la mañana.

Otro frente se aproximará desde el Pacífico, lo que provocará precipitaciones en el Noroeste y el norte de California desde la tarde del miércoles NWS

Nieve en Pensilvania y Nueva Jersey: clima invernal anticipado

En paralelo a los sistemas del oeste, un fenómeno más rápido recorrerá la región del Atlántico medio durante la mañana del miércoles. Según AccuWeather, una estrecha franja de mezclas de lluvia y nieve avanzará desde los Apalaches y alcanzará sectores de Pensilvania, Nueva Jersey y parte del sur del estado de Nueva York. Esta banda de precipitación invernal representará uno de los primeros episodios significativos de la temporada en estas zonas.

El meteorólogo senior de AccuWeather, Dave Dombek, explicó que la acumulación dependerá en gran medida de la altitud: “Si la nieve cae con la suficiente intensidad sobre las crestas y mesetas, podría formarse una capa con tramos resbaladizos”. En otros sectores, la precipitación se presentará como lluvia o una mezcla variable que no permanecerá en superficie.

Nueva York verá mayormente lluvia durante la mañana, aunque podrían observarse algunos copos dispersos antes de que el sistema se aleje por la costa del Atlántico medio. En Connecticut, el extremo suroccidental podría registrar un breve período de nieve antes del avance del aire más templado.