Clima hoy en EE.UU.: temporada de huracanes y avance de nueva depresión tropical este miércoles 17 de septiembre

El clima en Estados Unidos para este miércoles 17 de septiembre se presentará con fenómenos variados. Mientras en la costa este se espera la lenta salida de una tormenta de características invernales, en el centro se formarán sistemas más severos con lluvias abundantes. Al mismo tiempo, el suroeste recibirá la influencia de la humedad tropical de la tormenta Mario, mientras que en el Atlántico central se vigila de cerca una depresión que podría fortalecerse en los próximos días.

Una tormenta costera provoca lluvias en la costa este de Estados Unidos

Durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre, una baja presión de características similares a los clásicos “nor’easter” de invierno tocó tierra en Virginia y se desplazará lentamente hacia la región del Atlántico medio. Aunque su fuerza comenzará a disminuir, el sistema mantendrá lluvias intermitentes y algunas tormentas aisladas que podrán extenderse hasta el sureste de Nueva Inglaterra, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Una baja presión con características invernales tocó tierra en Virginia y se desplazará lentamente hacia el Atlántico medio NWS

Los meteorólogos indicaron que las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la jornada de este miércoles sobre el Atlántico medio.

Para el jueves, el remanente de la circulación se moverá mar adentro y permitirá el regreso de los cielos despejados en gran parte de la región.

El viernes, un frente frío que avanza desde Canadá impulsará nuevas lluvias en el norte de Nueva Inglaterra.

Tormentas severas y lluvias en las llanuras de EE.UU.

La atención se centrará también en las Llanuras del norte y centro, donde se prevé tiempo inestable con episodios de lluvias fuertes y tormentas eléctricas capaces de alcanzar intensidad severa. Este patrón se vincula con un sistema de baja presión que avanzará lentamente desde el oeste de las montañas Rocosas hacia el centro del país norteamericano.

Para este miércoles, las probabilidades de tormentas más peligrosas serán mayores en las Llanuras centro norte, mientras se trasladan hacia el sur centro a lo largo del día.

En Dakota del Sur occidental, los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre una y dos pulgadas (25 a 50 milímetros) hasta la noche.

Entre el jueves y la madrugada del viernes, aunque el potencial de fenómenos severos disminuirá, se mantendrá alta la posibilidad de lluvias y tormentas que se extenderán hasta Oklahoma.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) subrayó que existe “un riesgo ligero de tormentas severas sobre las Llanuras del sur centro”, donde se espera caída de granizo, ráfagas de viento intensas y hasta la posibilidad de un tornado breve.

Las Llanuras del norte y centro enfrentarán tiempo inestable con tormentas eléctricas severas, vinculadas a un sistema de baja presión que avanza desde las Montañas Rocosas SPC

Calor extremo en el centro de EE.UU. y temperaturas más bajas en el este

Las temperaturas mostrarán contrastes notables en todo el territorio. En el valle medio y alto del Mississippi se esperan marcas entre 10 y 15 °F por encima del promedio, lo que llevará a máximas que superarán los 90 °F (32 °C). Este aumento se asociará al paso de un frente cálido que intensificará el calor en el Medio Oeste.

En cambio, el este de EE.UU. y las Rocosas del norte, así como las Llanuras centrales, tendrán temperaturas inferiores a lo habitual debido a las lluvias persistentes y a la nubosidad que dominará en esas regiones.

Depresión tropical en el Atlántico central: ¿cuándo se convertirá en huracán?

En el océano Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó sobre la formación de la Depresión Tropical Siete. El sistema se desplaza hacia el oeste, con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (56 km/h) y ráfagas que alcanzan las 46 millas por hora (74 km/h).

La Depresión Tropical Siete potencialmente alcanzará la categoría de huracán con 86 mph (138 km/h) durante el fin de semana NHC

Para la tarde del miércoles, se espera que la intensidad aumente a 40 millas por hora (64 km/h).

El jueves, los vientos sostenidos podrían ascender a 45 millas por hora (83 km/h).

Para el viernes, se prevé un fortalecimiento hasta las 63 millas por hora (102 km/h).

El fin de semana, el sistema podría alcanzar categoría de tormenta tropical fuerte o incluso huracán, con vientos estimados de hasta 86 millas por hora (138 km/h).

Además de esta depresión, el NHC vigila otra onda tropical en el Atlántico. Se encuentra localizada al sureste de Cabo Verde que mantiene chances bajas de formación (10% en dos días y 20% en una semana), aunque dejará lluvias intensas en ese archipiélago entre este miércoles y jueves.

Influencia del sistema postropical Mario en el suroeste de EE.UU.

La humedad remanente de la tormenta tropical Mario, que se transformó en sistema postropical frente a la costa de Baja California, llevará precipitaciones dispersas al sur del Estado Dorado y a las islas cercanas.

Para este miércoles, se anticipan lluvias en las áreas costeras más australes de California.

El jueves, esas precipitaciones avanzarán hacia buena parte del sur californiano.

Hasta la mañana del viernes, se estima que las cantidades acumuladas alcancen media pulgada (alrededor de 12 milímetros) en la mitad sur del estado, con totales mayores en las laderas expuestas al viento.

El efecto también se extenderá hacia el sur de Arizona y el sur de Nuevo México.

Los expertos señalaron que estas lluvias resultarán beneficiosas, ya que la región atravesó una sequía marcada durante las últimas semanas.