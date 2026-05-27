Social Security reemplaza la tarjeta Direct Express: qué deben hacer quienes cobran beneficios por débito

Los beneficiarios de Social Security en Estados Unidos que reciben pagos mediante la tarjeta Direct Express enfrentarán una modificación en el sistema de débito federal. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que Fifth Third Bank sustituirá a Comerica Bank como nuevo agente financiero del programa.

Seguro Social: qué sucederá con las tarjetas Direct Express emitidas por Comerica

La SSA explicó que las personas que actualmente utilizan medios de pago y retiro emitidos por Comerica Bank podrán “seguir operando con normalidad” hasta la fecha de vencimiento. El reemplazo de cuentas a las de Fifth Third Bank comenzará “a finales de este año o principios del próximo”, según detalló el comunicado firmado por Nick Perrine, director de Comunicaciones del organismo.

El traspaso de cuentas comenzará entre finales de este año y principios del próximo Direct Express

El sistema Direct Express de la SSA aclaró además que los titulares no deberán realizar gestiones inmediatas para recibir los depósitos federales. Antes de la llegada del nuevo plástico, cada usuario obtendrá una notificación oficial sobre los cambios.

El organismo también remarcó la importancia de mantener actualizados los datos de contacto. Esa información permitirá recibir correctamente todos los avisos vinculados a la migración del servicio para los beneficiarios del Seguro Social.

Cambios en las apps para usuarios del Seguro Social mediante Direct Express

Direct Express informó que tiene una aplicación móvil compatible únicamente con las tarjetas emitidas por Fifth Third Bank. En el caso de las personas que todavía utilizan las credenciales de Comerica deberán continuar con la app anterior, que permanecerá activa.

De esa manera, los usuarios podrán consultar saldos, revisar movimientos y realizar operaciones digitales sin interrupciones durante el proceso de transición.

Direct Express enviará notificaciones oficiales antes de entregar las nuevas tarjetas Direct Express

Cómo saber si la tarjeta Direct Express es de Fifth Third Bank o Comerica

La plataforma indicó que la manera más simple de identificar el banco emisor consiste en revisar el frente y reverso de la tarjeta. Las credenciales administradas por Comerica incluyen el logotipo de esa institución en la parte frontal.

El logotipo impreso en la tarjeta permite identificar qué banco emitió el plástico Direct Express

Por su parte, los plásticos de Fifth Third Bank incorporan en el reverso la leyenda que la caracteriza. Ese detalle resulta importante porque determina qué sistema de cajeros automáticos y qué herramientas digitales debe utilizar cada beneficiario.

Los cajeros automáticos y las extracciones sin recargo para usuarios de Comerica

Las redes de cajeros automáticos disponibles sin comisión dependen del banco asociado a cada tarjeta. Los clientes de Comerica pueden usar terminales sin recargo en distintas redes habilitadas dentro de EE.UU..

Entre las opciones incluidas por el programa aparecen:

Comerica Bank

Privileged Status

Citizens Bank

PNC Bank

Alliance One

MoneyPass

Además, los titulares tienen acceso a retiros de efectivo en comercios que ofrecen devolución de dinero con compras y en algunos cajeros pertenecientes a la red Mastercard ATM Alliance.

Sin embargo, la plataforma también aclaró que ciertos operadores pueden aplicar tarifas adicionales. En esos casos, el monto aparecerá en pantalla antes de confirmar la operación y el usuario podrá cancelar la transacción.

La sección de preguntas frecuentes señaló que se admite un solo retiro sin costo cada vez que se acreditan beneficios federales en los cajeros asociados. Luego de esa primera operación, cada operación tendrá una tarifa de US$0,85.

Cómo tramitar una tarjeta Direct Express

Las personas interesadas en incorporarse al sistema deberán comunicarse con la línea de atención que funciona de lunes a viernes entre las 8 hs y las 18 hs, horario central de EE.UU.

El número de teléfono oficial habilitado para realizar consultas y solicitudes relacionadas con el sistema es 1-800-333-1795.