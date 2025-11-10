Alerta por helada en Texas: ¿a cuánto llegará la temperatura ante una nueva ola de frío polar?

Una masa de aire polar volvió a situarse sobre el estado de Texas, lo que generó heladas matutinas y temperaturas bajo cero en buena parte del territorio del Estado de la Estrella Solitaria. Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitieron advertencias por heladas para diversas regiones, mientras que los valores del termómetro descenderán drásticamente en la noche del lunes y la madrugada del martes.

Norte de Texas: frío extremo en Amarillo y el Panhandle

El NWS de Amarillo informó que las temperaturas descenderán con rapidez durante la noche del lunes, favorecidas por vientos calmos y cielos despejados. Las estaciones estiman valores que se ubicarán en torno a los 25°F (-3,8°C) antes de la medianoche. Se espera que los valores de los termómetros caigan entre 20°F y 30°F (-9°C a -4°C) al amanecer del martes.

Un marcado ascenso térmico se producirá a partir del martes, impulsado por un sistema de alta presión, con temperaturas que pasarán de mínimas bajo cero a máximas de 70°F (21°C) NWS

La oficina emitió una advertencia por heladas para los condados del sureste del Panhandle, donde la temporada de crecimiento agrícola aún no concluyó. El fenómeno obligará a los productores a tomar medidas preventivas ante el riesgo de daños en cultivos sensibles.

Pese a este comienzo de semana gélido, el panorama cambiará de manera radical a partir del martes, con el regreso de temperaturas más cálidas impulsadas por un sistema de alta presión y un patrón de cresta que se extenderá sobre el suroeste de Estados Unidos. Según el NWS, los valores diurnos alcanzarán nuevamente los 70°F (21°C). Se proyectó que el resto de la semana permanezca seco y templado.

Región central: heladas en el norte de Texas y cambio rápido hacia el calor

El NWS de Fort Worth reportó que gran parte del norte y centro de Texas amaneció el lunes con una advertencia por heladas. Las mínimas oscilaron entre 28°F (-2°C) y 32°F (0°C), mientras el aire seco y el viento leve del norte reforzaron la sensación de frío.

El repunte térmico llevará consigo un aumento en el riesgo de incendios forestales al oeste de la Interestatal 35, debido a la combinación de aire seco, vientos del sur y temperaturas elevadas, según advirtió el NWS de Fort Worth NWS

Durante el día, las máximas apenas alcanzaron los 55°F (12,7°C), con una humedad muy baja y vientos que soplaron del norte a 10 millas por hora (16 km/h). Sin embargo, la tendencia cambiará rápidamente: a partir de la noche del lunes los vientos rotarán al sureste, lo que iniciará un marcado ascenso térmico que se intensificará el martes.

El pronóstico indicó que los valores diurnos llegarán a los 70°F (21°C) y hasta 80°F (26,6°C) hacia mediados de semana. Este repunte, sin embargo, llevará aparejado otro riesgo: la amenaza de incendios forestales al oeste de la Interestatal 35, debido a la combinación de aire seco, vientos del sur y temperaturas más elevadas.

El NWS de Fort Worth destacó que las posibilidades de lluvia reaparecerán recién el fin de semana, cuando un sistema proveniente del oeste podría generar tormentas dispersas y un nuevo descenso térmico.

Costa y sureste de Texas: primera helada de la temporada en el norte de Houston

En el sureste, el NWS de Houston/Galveston advirtió sobre una combinación de heladas ligeras y condiciones propicias para incendios forestales. La madrugada del lunes llevó las primeras temperaturas bajo cero del otoño en condados ubicados al norte del área metropolitana de Houston, como Trinity, Madison y Polk, donde se registraron mínimas cercanas a 30°F (-1°C).

El área metropolitana de Houston experimentó sus primeras temperaturas bajo cero del otoño en condados del norte como Trinity, Madison y Polk NWS

La agencia emitió un aviso de helada para esas zonas y recomendó proteger plantas y tuberías expuestas. Además, el aire extremadamente seco y los vientos del norte, que alcanzaron ráfagas de 20 millas por hora (32 km/h), mantuvieron activo el riesgo de incendios, motivo por el cual continuó la advertencia de bandera roja.

Durante la jornada, el ambiente se mantuvo frío, con máximas de 60°F (15,5°C), pero la tendencia cambiará rápidamente hacia un incremento de la humedad y de las temperaturas. El viento comenzará a girar al este y al sureste desde la noche del lunes, lo que marcará el inicio de una recuperación térmica. Para el martes, las máximas ascenderán a 70°F (21°C). En tanto, para el miércoles se estimó un aumento de hasta 80°F (26,6°C), mientras se disipa la amenaza de heladas.

Centro sur de Texas: heladas en Hill Country y sensación térmica en los 20°F

Más hacia el interior, el NWS de Austin/San Antonio informó que el lunes comenzó con heladas en sectores de Hill Country y la meseta de Edwards, donde el aire frío se acumuló en las zonas más bajas. El aviso por heladas se mantuvo hasta las primeras horas del día, con temperaturas próximas a 32°F (0°C) y sensaciones térmicas que descendieron a los 20°F (-6°C).

En la región de Hill Country y la meseta de Edwards, el aire frío se acumuló en zonas bajas lo que generó heladas con temperaturas próximas a 32°F (0°C) y sensaciones térmicas que descendieron hasta los 20°F (-6°C), según reportó el NWS de Austin/San Antonio NWS

El viento del norte, aunque menos intenso que el del domingo, acentuó el frío matutino. Sin embargo, el martes marcará el inicio de un cambio de patrón: la presencia de cielos despejados y la irrupción de vientos del sur promoverán un ascenso térmico, con máximas que treparán a los 70°F (21°C).

Los meteorólogos locales advirtieron que durante la madrugada del martes podría repetirse una ligera helada en áreas próximas al corredor de la Interestatal 35 y las praderas costeras, producto de la pérdida de calor durante la noche y la calma del viento.

Oeste de Texas: temperaturas bajo cero en el amanecer y viento fuerte desde el suroeste

En el extremo occidental, el NWS de Midland/Odessa registró una madrugada de lunes especialmente fría en la meseta y el norte de la Cuenca Pérmica. En algunos sectores, el termómetro cayó hasta 28°F (-2°C), y en zonas elevadas se reportaron las primeras heladas generalizadas de la temporada. La oficina emitió una advertencia de helada para el condado de Culberson, válida hasta la mañana del lunes.

En el oeste de Texas, el NWS de Midland/Odessa pronosticó vientos del suroeste de hasta 25 mph (40 km/h) para el martes, que elevarán las temperaturas diurnas entre 75°F (23.8°C) y 85°F (29.4°C) NWS

El martes, el escenario cambiará con la llegada de vientos del suroeste más intensos, que soplarán hasta 25 millas por hora (40 km/h) y elevarán las temperaturas diurnas a entre 75°F (23,8°C) y 85°F (29,4°C).

El pronóstico extendido anticipó que, tras el repunte térmico, un nuevo frente del Pacífico podría ingresar hacia el fin de semana, con vientos fuertes y una baja de temperatura que volvería a llevar los valores mínimos cerca del punto de congelación para el domingo.