Clippers de NBA eludieron el límite salarial para pagarle a Kawhi Leonard (prensa)

Los Angeles Clippers eludieron las normas del límite salarial de la NBA al pagarle a su astro Kawhi Leonard US$28 millones por un puesto inexistente, según se señaló el miércoles en el podcast Pablo Finds Out.

El periodista Pablo Torre citó documentos legales al informar que Leonard recibió el pago a través de una empresa de plantación de árboles llamada Aspiration, actualmente en quiebra, de la cual el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, era un inversor clave.

Torre informó que Leonard firmó un contrato por US$28 millones por cuatro años para promocionar a Aspiration, pero nunca realizó la campaña.

Un empleado, cuyo nombre no se dio a conocer, que supuestamente trabajaba para Aspiration le dijo a Torre que el pago a Leonard "era para eludir el límite salarial" de la NBA.

Los Clippers respondieron al periodista con un comunicado en el que negaban sus acusaciones.

"Ni el señor Ballmer ni los Clippers eludieron el límite salarial ni incurrieron en ninguna conducta indebida relacionada con Aspiration", dijo el equipo de Los Ángeles. "Cualquier afirmación contraria se puede demostrar que es falsa".

Leonard, campeón de la NBA con los San Antonio Spurs y los Toronto Raptors, se unió a los Clippers en 2019 tras liderar al equipo canadiense al título de la liga norteamericana de baloncesto.

Como agente libre, aceptó menos dinero del que Toronto le ofreció con tal de jugar junto a Paul George y regresar a su ciudad natal, Los Ángeles.

Firmó una extensión de contrato de tres años con los Clippers por US$153 millones en enero de 2024, según se informó en su momento.

