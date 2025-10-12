Colombia golea 4-0 a México en partido de preparación para el Mundial de 2026
Comandada por su astro James Rodríguez la selección de fútbol de Colombia goleó 4-0 a la de México e
Comandada por su astro James Rodríguez, la selección de fútbol de Colombia goleó 4-0 a la de México este sábado en un partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026 jugado en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos.
El 10 asistió a Jhon Lucumí (16') y a Luis Díaz (53'), mientras que Jefferson Lerma (64') y Johan Carbonero (87') redondearon la peor goleada sufrida en el actual proceso del seleccionador del Tri, Javier Aguirre.
Ambos combinados tienen su presencia garantizada en el Mundial de Norteamérica: los cafeteros al acabar terceros en la eliminatoria sudamericana y los mexicanos como anfitriones, una labor que comparten con Estados Unidos y Canadá.
El martes, en su segundo partido de la actual fecha FIFA, México recibirá a Ecuador en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.
Colombia, en tanto, se medirá con el conjunto canadiense en el estadio Sports Illustrated en Harrison, cerca de Nueva York.
