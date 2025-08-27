Colombia vs. Bolivia y Venezuela: qué necesitan los cafetaleros para clasificar directamente al Mundial 2026

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español) están en su fase final, con tres equipos de la región ya calificados (Argentina, Ecuador y Brasil). Sin embargo, aún faltan que se definan tres cupos directos más, y Colombia pelea por uno de ellos.

Qué necesita Colombia para clasificar directo al Mundial 2026

Actualmente, Colombia se ubica en la posición seis de las eliminatorias mundialistas de Conmebol, con un total de 22 puntos. La selección está por debajo de Paraguay con 24 unidades y por encima de Venezuela, quien tiene 18 puntos y pelea directamente con los cafetaleros para asegurar un cupo directo a la fiesta mundialista.

Venezuela se jugará su boleto al Mundial en contra de Argentina y Colombia (X/@FVF_Oficial) (X/@FVF_Oficial)

La escuadra tricolor necesita ganar sus siguientes dos partidos contra Bolivia y Venezuela, para asegurar mantenerse entre los primeros seis de las clasificatorias. Ambos rivales de los cafetaleros tienen posibilidades matemáticas de llevarse un pase directo a la Copa Mundial de la FIFA, y arrebatarle el puesto.

Los colombianos podrían darse el lujo de empatar ante Bolivia, pero no pueden permitirse una derrota ante la vinotinto, ya que, depende de los resultados de las otras escuadras y la diferencia de goles, podrían quedarse sin boleto directo y tendrían que aspirar al repechaje.

La selección colombiana le sacó un valioso empate a la Argentina en su casa Manuel Cortina - LA NACION

Para su duelo frente a La Verde, Colombia estará como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y para el segundo enfrentamiento estará como visitante en Venezuela.

Cuándo se juegan los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas

Las últimas dos jornadas de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol se llevarán a cabo en la primera y segunda semana de septiembre.

Fecha 17 – Jueves 4 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Argentina vs. Venezuela: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Uruguay vs. Perú: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Colombia vs. Bolivia: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Brasil vs. Chile: 19.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Fecha 18 – Martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina: 18.00 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Chile vs. Uruguay: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Bolivia vs. Brasil: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Venezuela vs. Colombia: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Perú vs. Paraguay: 18.30 hs (hora del Centro de Estados Unidos)

Tabla de posiciones de las eliminatorias de Conmebol

Hasta agosto de 2025, la selección de Argentina se mantiene como líder absoluto de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Con su pase directo al Mundial 2026 ya asegurado, los dirigidos por Lionel Scaloni se perfilan como uno de los favoritos. Le siguen de cerca Ecuador y Brasil, que también consiguieron su boleto para la fiesta global de la FIFA.

Copa Mundial 2026. Concacaf

La tabla de posiciones de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 se encuentra de la siguiente manera: Argentina lidera con 35 puntos y una diferencia de gol de +19, lo que ya le asegura su boleto directo al torneo. En la pelea por los demás cupos aparecen Ecuador con 25 unidades (+8), Brasil también con 25 (+5), Uruguay con 24 (+7), Paraguay con 24 (+3) y Colombia con 22 (+4).

Más atrás, en la séptima posición, se ubica Venezuela con 18 puntos y una diferencia de -4, seguida por Bolivia, que suma 17 unidades pero con un saldo negativo de -16. En el fondo de la tabla se encuentran las selecciones ya eliminadas: Perú, con 12 puntos y -11 de diferencia, y Chile, con 10 puntos y -15.

Con el nuevo formato del Mundial de la FIFA, Conmebol tendrá seis representantes directos y uno más con la posibilidad de ir a la Copa, ya que el séptimo lugar de la tabla podrá ir al repechaje interregional.