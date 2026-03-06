Sensación en Miami: los países latinos favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Con el comienzo del Clásico Mundial de Béisbol, los fanáticos se preparan para ver a sus países en el torneo. En ese sentido, Venezuela y República Dominicana, que jugarán en Miami por formar parte del Grupo D, se presentan como dos de los combinados favoritos. Distintos análisis consideran que ambos se consolidan junto a Japón y Estados Unidos como los máximos candidatos al título.

Venezuela y República Dominicana, favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Con una extendida tradición deportiva en sus territorios y tras participar en múltiples ediciones del torneo, ambos se presentan como dos de los equipos más fuertes para aspirar al título.

Venezuela y República Dominicana se ubican entre los equipos más fuertes para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Según un análisis de CNN, las selecciones latinas, Japón y EE.UU. son los equipos con mejores posibilidades en el certamen gracias a su ofensiva. Además, el informe destacó a algunos de los jugadores y los aportes en ataque que pueden hacer la diferencia.

Por el lado de Venezuela, se resaltaron las participaciones de Eugenio Suárez, Salvador Pérez y William y Willson Contreras.

Además, el medio subrayó que Ronald Acuña y Luis Arraez pueden brindar grandes participaciones al equipo de Omar López.

En cuanto a República Dominicana, Juan Soto, Julio Rodríguez, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr. se destacan como bateadores.

Sumado a ello, el trabajo de Ketel Marte y Austin Wells le da a la escuadra de Albert Pujols un potencial ofensivo considerable.

Fechas de los partidos de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los 10 equipos que mejor llegan al Clásico Mundial de Béisbol 2026

Más allá de los análisis particulares, la propia organización del torneo compartió los denominados “Power Rankings” de los seleccionados, en los que se recopilaron distintas estadísticas para definir cuáles son los favoritos a quedarse con el título.

De acuerdo con lo que publicó la cuenta del Clásico Mundial de Béisbol en X, el listado se elaboró a partir de la votación de un panel de expertos del sitio oficial de la MLB. Estos son los diez combinados que mejor llegan:

Japón

EE.UU.

República Dominicana

Venezuela

México

Puerto Rico

Corea del Sur

Canadá

Colombia

Países Bajos

Además de las mencionadas escuadras, también participarán del torneo Cuba, Panamá, Brasil, Gran Bretaña, Italia, Australia, Taiwán, República Checa, Israel y Nicaragua.

Las selecciones que jugarán el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami

Las 20 selecciones están divididas en cuatro grupos que tienen diferentes sedes.

En primera instancia, jugarán los partidos correspondientes a esta etapa en la ciudad determinada y luego la fase eliminatoria se disputará en EE.UU.

El Grupo D es el que tiene a Miami como sede y está compuesto por Venezuela, República Dominicana, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

Por lo tanto, además del enfrentamiento con historia entre países latinos, ambos equipos jugarán sus primeros cuatro partidos en la ciudad.

Clásico Mundial de Béisbol 2026: así están compuestos los grupos y sus sedes

Junto con la mencionada zona, este es el listado de todos los grupos y sus ciudades designadas:

Grupo A con sede en San Juan, Puerto Rico

Canadá

Colombia

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Grupo B con sede en Houston, Texas

Brasil

Gran Bretaña

Italia

México

EE.UU.

Grupo C con sede en Tokio, Japón

Australia

Taiwán

República Checa

Japón

Corea del Sur

Grupo D con sede en Miami, Florida