Sensación en Miami: los países latinos favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Las 20 selecciones se enfrentarán en cuatro grupos y hay dos combinados de la región que se perfilan como favoritos
- 3 minutos de lectura'
Con el comienzo del Clásico Mundial de Béisbol, los fanáticos se preparan para ver a sus países en el torneo. En ese sentido, Venezuela y República Dominicana, que jugarán en Miami por formar parte del Grupo D, se presentan como dos de los combinados favoritos. Distintos análisis consideran que ambos se consolidan junto a Japón y Estados Unidos como los máximos candidatos al título.
Venezuela y República Dominicana, favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Con una extendida tradición deportiva en sus territorios y tras participar en múltiples ediciones del torneo, ambos se presentan como dos de los equipos más fuertes para aspirar al título.
Según un análisis de CNN, las selecciones latinas, Japón y EE.UU. son los equipos con mejores posibilidades en el certamen gracias a su ofensiva. Además, el informe destacó a algunos de los jugadores y los aportes en ataque que pueden hacer la diferencia.
Por el lado de Venezuela, se resaltaron las participaciones de Eugenio Suárez, Salvador Pérez y William y Willson Contreras.
Además, el medio subrayó que Ronald Acuña y Luis Arraez pueden brindar grandes participaciones al equipo de Omar López.
En cuanto a República Dominicana, Juan Soto, Julio Rodríguez, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr. se destacan como bateadores.
Sumado a ello, el trabajo de Ketel Marte y Austin Wells le da a la escuadra de Albert Pujols un potencial ofensivo considerable.
Los 10 equipos que mejor llegan al Clásico Mundial de Béisbol 2026
Más allá de los análisis particulares, la propia organización del torneo compartió los denominados “Power Rankings” de los seleccionados, en los que se recopilaron distintas estadísticas para definir cuáles son los favoritos a quedarse con el título.
De acuerdo con lo que publicó la cuenta del Clásico Mundial de Béisbol en X, el listado se elaboró a partir de la votación de un panel de expertos del sitio oficial de la MLB. Estos son los diez combinados que mejor llegan:
- Japón
- EE.UU.
- República Dominicana
- Venezuela
- México
- Puerto Rico
- Corea del Sur
- Canadá
- Colombia
- Países Bajos
Además de las mencionadas escuadras, también participarán del torneo Cuba, Panamá, Brasil, Gran Bretaña, Italia, Australia, Taiwán, República Checa, Israel y Nicaragua.
Las selecciones que jugarán el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
Las 20 selecciones están divididas en cuatro grupos que tienen diferentes sedes.
En primera instancia, jugarán los partidos correspondientes a esta etapa en la ciudad determinada y luego la fase eliminatoria se disputará en EE.UU.
El Grupo D es el que tiene a Miami como sede y está compuesto por Venezuela, República Dominicana, Israel, Países Bajos y Nicaragua.
Por lo tanto, además del enfrentamiento con historia entre países latinos, ambos equipos jugarán sus primeros cuatro partidos en la ciudad.
Clásico Mundial de Béisbol 2026: así están compuestos los grupos y sus sedes
Junto con la mencionada zona, este es el listado de todos los grupos y sus ciudades designadas:
Grupo A con sede en San Juan, Puerto Rico
- Canadá
- Colombia
- Cuba
- Panamá
- Puerto Rico
Grupo B con sede en Houston, Texas
- Brasil
- Gran Bretaña
- Italia
- México
- EE.UU.
Grupo C con sede en Tokio, Japón
- Australia
- Taiwán
- República Checa
- Japón
- Corea del Sur
Grupo D con sede en Miami, Florida
- República Dominicana
- Israel
- Países Bajos
- Nicaragua
- Venezuela
