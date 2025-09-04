Super Bowl LX de la NFL: ¿Taylor Swift será la estrella del show de medio tiempo?

A poco de haber anunciado su compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, Taylor Swift tendrá la posibilidad de ser la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl LX. Esto se supo tras las declaraciones del comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien dijo que la cantautora “siempre será bienvenida”.

NFL dice que “es posible” que Taylor Swift se presente en el Super Bowl

El pasado 3 de septiembre, Roger Goodell fue cuestionado sobre los preparativos de la NFL para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, particularmente sobre la posibilidad de que la intérprete de Cruel Summer, Shake It Off, y Love Story se presente como la estrella principal.

Roger Goodell responde si Taylor Swift estará en el medio tiempo del próximo Super Bowl (TikTok/@todayshow)

Aunque el comisionado de la liga de futbol americano no confirmó que la participación de Taylor Swift se encuentre en preparativos, sí dijo que existe la posibilidad de que se presente en el evento gracias a su talento, según Today Show.

“Estaríamos encantados de que Taylor se presente (en el Super Bowl), ella es especial, tiene un talento especial, y obviamente será bienvenida en cualquier momento”, declaró Goodell.

Aunque la reportera Savannah Guthrie insistió en conocer si la participación de Swift se encontraba “en proceso”, el comisionado de la NFL sostuvo que “no podía hablar de eso”, aunque sí comentó que “existe la posibilidad”.

Roger Goodell dice que es posible que Taylor Swift se presente en el medio tiempo del Super Bowl (FB/Taylor Swift)

Durante la misma entrevista, el hombre fue cuestionado por el periodista Craig Melvin sobre cuándo se haría el anuncio oficial del artista que participará en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Pregunta a la que Goodell respondió con una broma sobre esperar a que su amigo Jay-Z esté disponible para ayudarle con ello, esto debido a que el famoso es dueño de Roc Nation, compañía que produce los espectáculos de la NFL.

Cuándo y dónde es el Super Bowl LX

La temporada regular de la NFL dura 18 semanas y cada equipo deberá jugar 17 partidos para después conocer quiénes son los que clasifican para participar en los playoffs.

Después, se enfrentarán a la Ronda de Comodines (Wild Card Round), programada del 10 al 12 de enero, con partidos entre los campeones de cada división y tres comodines elegidos por la Conferencia Americana (AFC) y otros tres por la Conferencia Nacional (NFC).

El Super Bowl LX se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 (Web/NFL)

El calendario de la NFL marca que el 17 y el 18 de enero se llevará a cabo la Ronda Divisional y después tendrán lugar las finales de cada conferencia el día 25 del mismo mes.

Los ganadores viajarán a Santa Clara, California, en donde se llevará a cabo el Super Bowl LX, específicamente en el Levi’s Stadium, el 8 de febrero de 2026.

Taylor Swift se compromete con la estrella de la NFL Travis Kelce

El pasado 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de sus redes sociales, con unas fotografías de la propuesta de matrimonio. La cantante escribió: “Su profesor de gimnasio y su maestra de inglés se van a casar”.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el pasado 26 de agosto (Instagram/@taylorswift)

La noticia sorprendió a los fanáticos de ambas figuras públicas, quienes reaccionaron a la publicación compartida por la pareja y también comenzaron a especular sobre una posible predicción realizada por la cantante en una antigua entrevista en la que reveló la edad en la que iba a contraer matrimonio.

Swift y Kelce se comprometieron con 35 años de edad, tras dos años de relación, esto luego de que su romance se confirmara tras la presencia de la artista en un partido de los Kansas City Chiefs que tuvo lugar en septiembre de 2023.