Colorado inicia con su temporada de ski: los sitios para disfrutar de la nieve en el estado

Colorado se adelanta a la temporada invernal y abrió el pasado mes de octubre dos importantes centros de ski para disfrutar en familia. Para quienes buscan diversión y nieve, estos sitios ofrecerán varias actividades recreativas para niños y adultos.

Los sitios que ofrecen ski en Colorado para disfrutar de la nieve

Los centros de ski que recientemente abrieron sus puertas de forma anticipada en el Estado Centenario son Keystone Resort y Arapahoe Basin. Ambos ofrecerán alojamiento y actividades recreativas, pero hay que tomar en cuenta que a partir de la segunda quincena de noviembre, podrían aumentar sus precios para la temporada decembrina.

El primer centro de ski (Keystone Resort) abrió sus puertas la última semana del mes de octubre, y se convirtió en la primera estación de esquí de Norteamérica en hacerlo. Mientras que, Arapahoe Basin inició con sus actividades para la temporada invernal 2025 el pasado 26 de octubre, según 9News.

Keystone Resort fue el primer centro de ski en inaugurar la temporada (Instagram/@keystone_resort)

Keystone Resort

En su página oficial, Keystone Resort informó que abrirá en un horario de 9.00 a 16.00 hs. El lugar se encuentra a un corto trayecto en auto desde Denver y ofrece una gran variedad de actividades y aventuras durante todo el año, alojamiento confortable y gastronomía destacada.

A partir del Día de Acción de Gracias, se ofrecerá esquí nocturno hasta las 19.00 hs, algunos viernes, sábados y días festivos, informó 9News.

“Estamos felices de iniciar la temporada aquí en Keystone con más de dos millas (3.22 kilómetros) de pistas de esquí y snowboard”, dijo Shannon Buhler, vicepresidenta y gerente general de Keystone Resort.

“Sabemos lo importante que es este momento para nuestros empleados y la comunidad. ¡Estamos emocionados de volver a la nieve!”.

Keystone Resort ofrece actividades y pases para toda la familia (Instagram/@keystone_resort)

En su web, Keystone advierte que los precios subirán el 16 de noviembre, por lo que recomienda comprar el pase con anticipación. Los valores actuales son los siguientes:

Epic Pase Diario (para todos los complejos): US$128 para adultos (mayores de 13 años) y US$68 para niños (de 5 a 12 años).

(para todos los complejos): US$128 para adultos (mayores de 13 años) y US$68 para niños (de 5 a 12 años). Epic Aprobar (acceso ilimitado, sin restricciones): el pase definitivo para toda la temporada cuesta US$1121 para adultos y US$572 para niños.

(acceso ilimitado, sin restricciones): el pase definitivo para toda la temporada cuesta US$1121 para adultos y US$572 para niños. Epic Pase Local : acceso a los resorts favoritos a un precio competitivo. Adultos: US$833; adolescentes (de 13 a 18 años): US$677; niños: US$437.

: acceso a los resorts favoritos a un precio competitivo. Adultos: US$833; adolescentes (de 13 a 18 años): US$677; niños: US$437. Pase Keystone Plus : la temporada más larga al mejor precio. Adultos: US$457; niños: US$310.

: la temporada más larga al mejor precio. Adultos: US$457; niños: US$310. Pase de Valor Summit : para quienes planean esquiar o practicar snowboard solo en Summit County. Adultos: US$676; adolescentes: US$548; niños: US$378.

: para quienes planean esquiar o practicar snowboard solo en Summit County. Adultos: US$676; adolescentes: US$548; niños: US$378. Paquete de 4 Keystone-Crested Butte: cuatro días entre ambos centros, US$312 para adultos.

Según su sitio web, las cinco mejores experiencias en Keystone son el esquí nocturno, Kidtopia, sus tres picos (Dercum Mountain, North Peak y The Outback), las opciones gastronómicas en la montaña y el patinaje sobre hielo.

Arapahoe Basin estará disponible en un horario de 8.30 a 16.00 hs. durante la temporada invernal (Instagram/@arapahoe_basin)

Arapahoe Basin

Arapahoe Basin abre de 8.30 a 16.00 hs, de acuerdo a su sitio web. “Esta temporada nos da la oportunidad de mostrar quién es A-Basin”, dijo Alan Henceroth, presidente y director de operaciones de Arapahoe Basin, señaló 9News.

“Para quienes tienen el Ikon Pass, esta puede ser su primera visita. A nuestra comunidad habitual queremos volver a presentarnos: somos el mismo A-Basin que conocen y les encanta, solo que quizás un poco mejor”, agregó el CEO.

Arapahoe Basin abrió el pasado 26 de octubre e inició la temporada de ski 2025-26 (Instagram/@arapahoe_basin)

En la página oficial de Arapahoe Basin informan que los precios para esta temporada son:

Pase de temporada A-Basin : adultos, desde US$679.

: adultos, desde US$679. Pase de mitad de semana : US$519.

: US$519. Pase de la cascada de la cuenca del Arapahoe : US$259.

: US$259. Paquete de otoño de la cuenca del Arapahoe : US$99.

: US$99. Ikon Pass : adultos (mayores de 23 años), US$1519; adultos jóvenes (13 a 22 años), US$1179; niños (5 a 12 años), US$449; menores de 4 años, US$149. Hay descuentos para estudiantes universitarios, militares y enfermeros.

: adultos (mayores de 23 años), US$1519; adultos jóvenes (13 a 22 años), US$1179; niños (5 a 12 años), US$449; menores de 4 años, US$149. Hay descuentos para estudiantes universitarios, militares y enfermeros. Ikon Base Pass : adultos (mayores de 23 años), US$1099; adultos jóvenes, US$819; niños, US$379; menores de 4 años, US$99.

: adultos (mayores de 23 años), US$1099; adultos jóvenes, US$819; niños, US$379; menores de 4 años, US$99. Ikon Session Pass: adultos, US$349; adultos jóvenes, US$289; niños, US$229; menores de 4 años, US$229.