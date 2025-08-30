En Aspen: son los “reyes” de la agricultura en California y ahora venden la casa más cara en la historia de EE.UU.

Los multimillonarios Lynda y Stewart Resnick, dueños de uno de los imperios agrícolas más grandes de California, pusieron en venta su finca de Aspen, Colorado, por 300 millones de dólares. Little Lake Lodge, como fue bautizada, no solo impresiona por su tamaño y lujos, sino también porque podría batir el récord de la venta residencial más alta en la historia de Estados Unidos.

Little Lake Lodge en Aspen: la mansión de US$300 millones

La propiedad se extiende por más de 28 hectáreas junto al río Roaring Fork y a menos de dos kilómetros del centro de Aspen. El complejo incluye varias casas, senderos privados, un lago abastecido con truchas y carpas, una piscina infinita de 24 metros y un spa de bienestar con jacuzzi, baño frío y sauna.

El terreno donde está ubicada la residencia tiene más de 28 hectáreas realtor.com

La residencia principal ocupa unos 1700 metros cuadrados y se terminó en 1996, según The Wall Street Journal. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Peter Dominick, también responsable del Grand Californian Hotel de Disney. Lynda buscó inspiración en el Hotel Ahwahnee del Parque Nacional Yosemite y en manuales de arquitectura rústica de los años 20 y 30.

El objetivo fue que la casa se integrara al paisaje montañoso. Dominick quería un techo rojo de pizarra y arenisca beige, pero Lynda impuso su visión: pizarra verde oscuro y arenisca gris, para que la construcción se mimetizara con el entorno.

Esta lujosa residencia se encuentra ubicada en medio de un bosque de Colorado realtor.com

El terreno cuenta también con una casa de huéspedes de más de 464 metros cuadrados y permisos aprobados para construir otra mansión de casi 1858 metros cuadrados, mucho más grande de lo que hoy permite la normativa local.

En su interior, dos chimeneas de piedra que marcan el corazón de la casa en la gran sala, que cuenta con techos a una altura de nueve metros. La suite principal supera en tamaño a la mayoría de los departamentos de Nueva York y tiene baño y armario doble, despacho privado y una chimenea negra con detalles dorados.

Así es el interior de Little Lake Lodge, en Aspen, Colorado realtor.com

Los baños secundarios están decorados con temáticas particulares: uno con reptiles, otro con colecciones de patitos de goma. La casa cuenta con un logotipo propio inspirado en tres pinos de la finca, presente en la ropa de cama y las toallas.

Celebridades y eventos en la finca más exclusiva de Aspen, Colorado

Durante tres décadas, Little Lake Lodge recibió a celebridades como Diane Keaton, Barbra Streisand y la jueza Ruth Bader Ginsburg. Para organizar los grandes encuentros, los Resnick instalaron un sistema informático que cataloga vajilla, manteles, servilleteros y cristalería. Las fiestas también se extendían a los exteriores: el lago privado incluye un bote con forma de cisne para los nietos, y los senderos habilitan caminatas o esquí de fondo en invierno.

La vivienda de los Resnick es una de las más lujosas de la zona realtor.com

A fines de los 80, Lynda descubrió la pesca con mosca en Jackson Hole, Wyoming, durante una visita a la casa de Harrison Ford, tal como recordó The Wall Street Journal. Esa experiencia la fascinó. Poco después, la pareja comenzó a pasar los veranos en Aspen, donde ella incluso practicaba lanzamientos en la piscina de su mansión en Beverly Hills. El entusiasmo derivó en la compra del terreno a principios de los 90 y en la construcción del lodge como refugio de vacaciones familiares.

Wonderful Company: el emporio agrícola de pistachos, almendras y mandarinas

Stewart, de 88 años, y Lynda, de 82, construyeron Wonderful Company, un conglomerado que cultiva cientos de miles de acres en el Valle Central de California. Pistachos, almendras, mandarinas y granadas forman parte de su producción, mientras que Fiji Water, POM Wonderful, Teleflora y Justin Winery integran sus marcas más reconocidas. Según Forbes, su fortuna supera los US$12.000 millones, lo que los convierte en los agricultores más ricos de Estados Unidos.

La pareja donó más de US$2500 millones a instituciones como el Instituto Tecnológico de California y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. También invirtió en pueblos del Valle Central, como Lost Hills, con escuelas, viviendas y parques para sus empleados agrícolas.

La fortuna de los Resnick supera los US$12.000 millones Amanda Friedman/jonathangriffin.org

Sin embargo, sus negocios generan polémica en el país norteamericano. Según SF Gate, diversos reportes señalan que sus cultivos consumen más agua que todos los hogares de Los Ángeles juntos.

En 2021, se calculó que Wonderful Company utilizaba unos 150 mil millones de galones (unos 567 mil millones de litros) de agua al año en un estado constantemente afectado por sequías, informó Newsweek.

Mercado inmobiliario de lujo en Aspen y récords de ventas en EE.UU.

Aspen es un destino exclusivo donde las propiedades suelen superar los US$50 millones. En 2023, Steve Wynn y Thomas Peterffy pagaron US$108 millones por una casa de vacaciones, el récord local hasta ahora.

A nivel nacional, Ken Griffin ostenta la compra más cara con los 238 millones que desembolsó en Manhattan, en 2019. Little Lake Lodge busca superar esas cifras, aunque agentes inmobiliarios locales consideran que el precio de US$300 millones podría ser ambicioso, pese a la ubicación privilegiada y a la magnitud del terreno.