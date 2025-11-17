En Colorado: cómo obtener hasta US$14.000 para realizar mejoras en el hogar

Algunos habitantes de Colorado, Estados Unidos, que cumplan con los requisitos establecidos, podrán solicitar reembolsos de hasta US$14 mil en artículos específicos para la mejora del hogar. Las solicitudes y las condiciones fueron establecidas por la Oficina de Energía del estado.

Cómo obtener hasta US$14 mil en Colorado para arreglar la casa

El programa, que otorga hasta US$14.000 en reembolsos, está dirigido a los habitantes de Colorado que buscan hacer mejoras en sus hogares para que sus electrodomésticos y su hogar en general sea más sustentable, de acuerdo con CPR Org.

El programa de reembolsos en Colorado está dirigido a hogares que realicen cambios amigables con el ambiente en su energía y electrodomésticos (Pexels/Kindel Media)

El anuncio fue realizado la semana pasada por la Oficina de Energía de esta entidad, la cual recibirá solicitudes de quienes cumplan con los requisitos.

Así mismo, a través del Programa de Reembolso para Electrificación del Hogar y Electrodomésticos (HEAR, por sus siglas en inglés) se ofrecerán descuentos en la compra de estufas eléctricas, calentadores de agua, bombas de calor, paneles, cableado, aislamiento, entre otras mejoras.

Los reembolsos solo aplican en electrodomésticos eléctricos y certificados por el programa federal Energy Star. Y están disponibles para los propietarios o inquilinos de viviendas prefabricadas o unifamiliares, estos últimos deberán contar con la autorización escrita de sus arrendadores.

Existen diferentes requisitos para poder acceder a los beneficios del programa, aunque uno de los principales es que sus ingresos deben ser menores del 80% del ingreso medio del área del condado en el que residan, en el caso de los que aspiren al reembolso máximo.

Los reembolsos del programa de la Oficina de Energía de Colorado se otorgarán en 2026 (Pexels/cottonbro studio)

Cuáles son los requisitos para obtener los US$14 mil en mejoras para el hogar

Los interesados en el programa deberán contar con proyectos que reduzcan el uso de energía en sus hogares y los reembolsos serán emitidos a través de los contratistas registrados, según la Oficina de Energía de Colorado.

Existen dos programas de reembolsos principales, el primero está dirigido a los electrodomésticos eléctricos de alta eficiencia y a otras mejoras. Estos recursos estarán disponibles a partir de 2026 y solo para edificios multifamiliares pequeños.

El segundo es el reembolso para eficiencia energética de todo el hogar, está disponible para los habitantes y dueños de casas prefabricadas, móviles o edificios multifamiliares grandes, y los recursos también estarán disponibles a partir de 2026.

El primer paso para participar es consultar la elegibilidad del solicitante, que se basará en el tipo de vivienda y los ingresos totales del hogar en comparación con los ingresos promedios del área de su condado.

El programa también ofrece descuentos en electrodomésticos (Pexels/AS Photography)

Requisitos en casas unifamiliares, apartamentos, prefabricadas o móviles, son:

Los ingresos del hogar son inferiores al 80% del promedio o el hogar está inscrito en un programa aprobado para personas con ingresos calificados.

o el hogar está inscrito en un programa aprobado para personas con ingresos calificados. Los ingresos del hogar están entre el 80% y el 150% del promedio del condado.

Los ingresos del hogar son del 150% del AMI o superiores en el condado, puede aplicar al segundo programa.

Requisitos en el caso de edificios multifamiliares:

Al menos el 50% de los hogares en el edificio tienen ingresos inferiores al 80% del promedio en el condado.

Al menos el 50% de los hogares en el edificio tienen ingresos entre el 80% y el 150% del promedio en el condado.

Al menos el 50% de los hogares en el edificio tienen ingresos del 150% del AMI o superiores en el condado. El edificio puede aplicar si su extensión es mayor a 50.000 pies cuadrados (4645 metros cuadrados).

Tras consultar la elegibilidad, los pasos a seguir para participar en los reembolsos de mejoras para el hogar son: