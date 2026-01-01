La ciudad perfecta para disfrutar del encanto del viejo Oeste, a solo tres horas de Denver

A unas pocas horas de Denver, existe un destino que captura la esencia pura de la frontera americana y permite a los visitantes sumergirse en la atmósfera del viejo Oeste. Esta ciudad, que destaca por su arquitectura histórica y su entorno natural, ofrece una experiencia nostálgica donde las calles y edificios parecen detenidos en el tiempo.

Así es la ciudad cerca de Denver con encanto del viejo Oeste

Steamboat Springs, la ciudad de Colorado, se destaca por ser de referencia para el esquí y uno de los puntos más atractivos para el turismo invernal en Estados Unidos.

El lugar es popular internacionalmente por su "Champagne Powder“, una nieve excepcionalmente ligera que permite la práctica de esquí y snowboard de alto nivel en un entorno con un vibrante ambiente après-ski, detalló Hotelgift.

Este lugar tiene la nieva más ligera, seca y esponjosa (Instagram/charlyramos)

Más allá de las pistas, la experiencia se complementa con aguas termales naturales y un centro urbano que preserva el encanto del viejo Oeste, donde destacan propuestas gastronómicas de calidad como Laundry.

Principales atractivos de Steamboat Springs

Esquí en Steamboat Springs

Este lugar es el destino ideal para todo el año, ofrece las mejores pistas de esquí y nieve seca y esponjosa, que se conoce como nieve Champagne Powder.

Cuenta con seis imponentes picos, 3000 acres esquiables (1214 hectáreas) y 165 senderos que ofrecen un poco de todo: desde pistas perfectas para principiantes hasta largas rutas de crucero, informó Steamboat Chamber.

En Steamboat Springs se pueden realizar actividades de esquí, snowboard, motos de nieve, raquetas y mucho más (Instagram/@takeyourtime_traveling)

Lugares al estilo viejo Oeste

Steamboat Springs presenta un estilo de vida que preserva la esencia del Oeste americano.

El núcleo de esta actividad se concentra en Lincoln Avenue, un centro neurálgico donde convergen galerías, restaurantes y comercios históricos. Entre ellos destaca la emblemática tienda F.M. Light & Sons, que provee vestimenta vaquera tradicional desde 1905, consignó Visit the USA.

La inmersión en la identidad local se complementa con los siguientes espacios y eventos:

Tread of Pioneers Museum: ofrece un recorrido cronológico que explora desde la herencia de los pueblos indígenas y la vida en los ranchos hasta la historia de la minería y el desarrollo del esquí.

Steamboat Art Museum: exhibe obras que capturan y reflejan la cultura del Oeste.

Steamboat Springs Pro Rodeo: en verano, este evento profesional presenta competencias de monta de toros y carreras de barriles, lo que mantiene viva la tradición ecuestre de la zona.

Cultura y entretenimiento

La oferta cultural y de entretenimiento de Steamboat Springs se caracteriza por una escena artística dinámica que se despliega a través de murales y galerías en su centro histórico.

Para quienes buscan una experiencia inmersiva, el Paseo Artístico del Primer Viernes (First Friday Artwalk) representa una cita mensual imprescindible en la zona, informó Colorado.

Además, la programación local incluye los siguientes atractivos: el Festival de Música Strings presenta espectáculos durante todo el año en un entorno de montaña excepcional. Durante los meses de clima cálido, el Steamboat Springs Pro Rodeo es uno de los eventos más destacados del país en su categoría.

También, las noches de rodeo ofrecen competencias profesionales que son esenciales para cualquier itinerario.

Steamboat Springs cuenta con aguas termales perfectas para una relajación completa (Instagram/@ashleytravelstheworld)

Actividades en el agua

La abundancia de ríos, lagos y aguas termales posiciona a Steamboat Springs como un destino predilecto para actividades acuáticas. El entorno natural ofrece desde relajación profunda hasta aventuras de alto impacto, consignó Visit the USA.

Como llegar a Steamboat Springs

Si se buscan aguas termales, es necesario visitar Strawberry Park Hot Springs que ofrece piscinas minerales en cascada y masajes en un ambiente rústico.

Otra opción es Old Town Hot Springs, un centro recreativo familiar en Lincoln Avenue que dispone de piscinas con diversas temperaturas, toboganes y gimnasio.

Para los más valientes, la aventura comienza en el Río Yampa, que atraviesa la ciudad y es ideal para practicar tubing, kayak y rafting para todos los niveles.

Además, se aconseja visitar Fish Creek Falls, una impresionante cascada de 85 metros que alcanza su máximo esplendor durante el deshielo de primavera.

Para llegar a Steamboat Springs se debe hacer un viaje en coche de 3 horas desde Denver. También se puede llegar en tren o en autobús, con una demora de 4 horas 43 minutos, o en avión, en aproximadamente una hora.