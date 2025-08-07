La fuerte queja de Jared Polis en Colorado contra Donald Trump y sus aliados: “Devasta las inversiones”

El gobernador de Colorado, Jared Polis, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los aranceles impuestos a diversos países. El líder estatal destacó el impacto en la economía y la población de ese país.

Qué dijo el gobernador de Colorado sobre los aranceles de Trump

El jueves 7 de agosto, entraron en vigor los impuestos arancelarios que la administración federal anunció para más de 90 países en todo el mundo, entre los que se encuentran seis de América Latina. Polis compartió su visión sobre la medida y criticó la acción del mandatario republicano.

El líder estatal compartió su queja en redes sociales X/@GovofCO

“Una vez más, el presidente Trump está jugando con la economía estadounidense y el pueblo estadounidense es el que sufre”, señaló en su perfil oficial de X el pasado 1º de agosto. El mandatario republicano advirtió su intención sobre esta regla tras su regreso a la Casa Blanca en enero pasado.

Según detalló la administración federal, el objetivo de los impuestos arancelarios a las importaciones extranjeras tiene el objetivo de impulsar el comercio nacional y generar puestos de empleo en el territorio norteamericano.

Polis señaló las posibles repercusiones que los aranceles pueden conllevar en Estados Unidos. “Esto implica un aumento en los precios de los alimentos, la ropa, los productos electrónicos y mucho más”, puntualizó el demócrata.

El presidente Donald Trump impuso aranceles a más de 90 países en todo el mundo Mark Schiefelbein - AP

“En esencia, imponer un impuesto a los estadounidenses y a los bienes de consumo diario perjudica nuestra economía y crea una incertidumbre que está devastando las inversiones y el crecimiento del empleo en nuestro país”, continuó.

Entre los países que cuentan con nuevos aranceles desde el 7 de agosto se encuentran México, del 25%; China, del 30%; Canadá, del 35%; Vietnam, del 20%; Reino Unido, del 10%; Corea del Sur, del 15%; y Taiwán, del 20%.

Polis mostró su desacuerdo por otra medida de Trump en Estados Unidos

El líder del Estado del Centenario se posicionó en contra de las políticas del mandatario republicano en ocasiones previas. Una de ellas fue cuando Trump anunció recortes en los programas de salud de Medicare y Medicaid, enmarcados en la implementación del “gran y hermoso proyecto de ley” (One Big Beautiful Bill Act) que fue firmado el 4 de julio pasado.

Polis enfatizó en el impacto que puede tener la modificación del presupuesto en la reducción progresiva del financiamiento federal destinado a estados como Colorado, que puede poner en riesgo a cientos de miles de personas que dependen del sistema de salud pública.

Polis señaló el impacto de los recortes de salud de Donald Trump X/@GovofCO

A través de una publicación en la red social, el gobernador estatal puntualizó, el 28 de julio pasado: “Los recortes republicanos a Medicaid están dejando a los habitantes de Colorado sin dinero, aumentando los costos para todos y amenazando a nuestros hospitales rurales. No podemos quedarnos de brazos cruzados”.

Polis sostuvo que su administración trató de hacer lo posible por reparar el sistema de salud, que se encuentra “roto” en la actualidad. “Redujimos el precio del seguro, limitamos el costo de la insulina, promovimos la transparencia hospitalaria; pero ahora el gobierno federal amenaza con deshacer todo este esfuerzo”, cerró.