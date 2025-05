No solo Denver: las ciudades de Colorado con mayor contaminación en el aire

La calidad del aire en Colorado disminuyó de forma sostenida en los últimos años, y el problema no se limita a Denver. Ciudades como Fort Collins y Colorado Springs también exhiben índices preocupantes de contaminación por ozono y partículas finas. Esta situación compromete la salud de sus habitantes y representa un desafío urgente para las autoridades locales.

Colorado, entre las ciudades más afectadas por la contaminación en 2025

El informe “State of the Air 2025”, publicado por la American Lung Association, ubica a Denver entre las urbes con peores niveles de ozono en todo el país. No obstante, otras zonas del estado también atraviesan un panorama similar. Fort Collins registró un repunte considerable en las concentraciones de contaminantes atmosféricos, lo que afecta la calidad de vida de su población.

En tanto, Colorado Springs, reconocida por su valor turístico y su entorno natural, muestra cifras alarmantes de polución. La topografía de la región, sumada a las actividades humanas, potencia un fenómeno que sorprende a visitantes y preocupa a residentes.

Contaminación por el humo de caños de escape NadyGinzburg - Shutterstock

Factores que explican el deterioro del aire en Colorado

Diversas causas se combinan para explicar el aumento de contaminantes en el aire. Por un lado, los incendios forestales, cada vez más frecuentes por efecto del cambio climático, emiten grandes volúmenes de partículas nocivas. Por otro, el tránsito de vehículos y la producción industrial, especialmente en el corredor del Front Range, generan emisiones constantes que saturan la atmósfera.

A esto se suma la configuración geográfica del estado, las montañas y valles generan condiciones que dificultan la dispersión de gases y residuos. Como resultado, los contaminantes se acumulan en las zonas habitadas, generando riesgos concretos para la salud pública.

Consecuencias sanitarias y medidas de las autoridades

La exposición prolongada al aire contaminado incide de manera directa en el bienestar físico de la población. En Fort Collins, los centros médicos reportaron un incremento en los diagnósticos de asma y enfermedades respiratorias. En Colorado Springs, diversas investigaciones relacionan el aumento de patologías cardíacas con la mala calidad del aire.

Colorado destaca entre las ciudades de EE.UU. más contaminadas free

Frente a esta realidad, los gobiernos locales tomaron algunas acciones. Entre ellas se encuentran los avisos diarios sobre la calidad del aire y las campañas de sensibilización en medios y escuelas. A pesar de estas iniciativas, los avances resultan insuficientes y demandan políticas más firmes, junto con mayor inversión en infraestructura ecológica.

Colorado frente a otras regiones críticas de EE.UU.

Estados como California y Arizona encabezan históricamente los rankings de contaminación, aunque Colorado ya figura entre los lugares con peores registros. Datos recientes de la plataforma IQAir posicionan a Denver dentro de las ciudades con mayor carga de partículas nocivas. Además, el promedio del Índice de Calidad del Aire (AQI) en el estado supera al de muchas otras regiones del país.

Este panorama coloca a Colorado en una situación delicada. La combinación entre fenómenos naturales y actividades humanas exige respuestas inmediatas. Lejos de tratarse de un caso aislado, el problema ambiental se vuelve estructural y afecta a todo el territorio.

Contaminación en el aire (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP) SAJJAD HUSSAIN - AFP

Regulaciones y herramientas para una gestión más justa

Durante 2023, el estado introdujo nuevas políticas con enfoque en la equidad ambiental. El objetivo consistió en proteger especialmente a las comunidades históricamente expuestas a fuentes contaminantes. Uno de los cambios más significativos incluyó la revisión del sistema de permisos para actividades con emisiones, con el fin de priorizar zonas vulnerables. Gracias a esta iniciativa, Colorado se convirtió en el segundo estado del país en adoptar este tipo de medidas.

Paralelamente, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente (Cdphe, por sus siglas en inglés) desarrolló una plataforma digital de acceso abierto. Esta herramienta permite consultar en tiempo real los niveles de contaminación, además de identificar fuentes fijas en un mapa interactivo. La propuesta no solo favorece la transparencia institucional, sino que también fortalece la participación ciudadana en el control ambiental.