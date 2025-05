Nuevo proyecto impulsa el uso de beneficios SNAP en restaurantes

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es un apoyo económico para la compra de alimentos destinado a familias de bajos ingresos en Estados Unidos. Este dinero es válido únicamente para compra de alimentos saludables o nutritivos en supermercados, pero en Colorado se propone una iniciativa para que pueda usarse también para comer en restaurantes.

Los cambios en Snap que analiza Colorado

Actualmente, en Colorado, el programa SNAP beneficia a 584.500 personas, según Newsweek. Estos solo pueden comprar alimentos fríos para preparar en casa, además de refrigerios y bebidas. Pero una propuesta que el Departamento de Servicios Humanos de Colorado presentó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) podría cambiar eso.

La iniciativa contempla una exención del programa para unirse al Programa de Comidas en Restaurantes (RMP) del USDA, lo que permitiría a ciertos clientes de SNAP, que podrían no poder prepararse sus propias comidas o que no cuentan con una vivienda permanente para almacenar y preparar alimentos, comprar comidas preparadas en restaurantes con el dinero que reciben del beneficio.

El proyecto de ley cuenta con apoyo bipartidista, con la senadora estatal Iman Jodeh y la representante estatal Yara Zokaie, la cual marcó que el programa “existe para personas mayores, que viven con alguna discapacidad o que están sin hogar”, y que es “sumamente importante que estas personas aún puedan tener acceso a comida caliente preparada”.

Arizona, California, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Rhode Island y Virginia son los nueve estados que, por el momento, apoyan esta posible medida.

Los pasos a seguir de cara a lo que viene

Deberá verse si el proyecto llega a buen puerto, porque hubo varias regulaciones del programa SNAP que prohibieron, por ejemplo, la compra de golosinas dulces y gaseosas. Actualmente, pasó una tercera lectura en el Senado de Colorado el 21 de abril. Fue presentado en la Cámara y remitido al Comité de Salud y Servicios Humanos.

Zonaie añadió: “El acceso a una comida preparada es crucial para el bienestar familiar. Y cuando hay adultos mayores, personas con discapacidad o personas sin hogar, no tendrán acceso a una cocina y no necesariamente podrán prepararse la comida. Esto no es un asunto republicano ni demócrata; es algo que todos podemos respaldar y decir que es una prioridad para nuestro estado“.

De cuánto son los montos del SNAP según la cantidad de integrantes de un hogar

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el SNAP, que es administrado por el Servicio de Alimentos y Nutrición de esa agencia, establece los beneficios de acuerdo a los criterios de elegibilidad que incluyen el ingreso neto que tienen los hogares. Este se puede calcular restando las deducciones permitidas del ingreso bruto.

Para este 2025, la USDA estableció la asistencia económica máxima por cantidad de miembros del hogar de la siguiente manera:

1 persona: US$292

US$292 2 personas: US$536

US$536 3 personas: US$768

US$768 4 personas: US$975

US$975 5 personas: US$1158

US$1158 6 personas: US$1390

US$1390 7 personas: US$1536

US$1536 8 personas: US$1756

US$1756 Por cada integrante adicional: US$220

El cálculo del beneficio que recibe cada hogar depende de la diferencia entre el ingreso neto de la familia y el umbral de referencia de SNAP. Cuanto menor sea el ingreso, mayor será la asignación de ayuda. Además, los montos están sujetos a variaciones en territorios que se encuentran fuera del continente, como Hawái y Alaska, donde el costo de vida es más elevado y, por ende, los beneficios son mayores.