En Colorado: el pueblo montañés de arquitectura victoriana ideal para pasar la Navidad

Colorado tiene uno de los mejores destinos para visitar durante el invierno y pasar la Navidad, se trata de un resort lujoso en medio de las montañas. El pueblo es conocido por su tranquilidad y por su estilo europeo, además de que ofrece la oportunidad de explorar su naturaleza virgen.

El pueblo ideal para pasar Navidad si se viaja a Colorado

Vail es el destino perfecto para tomar unas vacaciones cortas durante el festivo federal del 25 de diciembre. Este escenario de Colorado ofrece una variedad de actividades, incluidas, esquí, excursiones en medio de paisajes nevados, alpinos prístinos o comidas acogedoras junto al fuego, según Discover Vail.

El pueblo de Vail en Colorado tiene una arquitectura europea que luce más durante el invierno (Vail Resorts)

El pueblo es tranquilo y de estilo europeo, está enclavado en las Montañas Rocosas de Colorado y se caracteriza por su arquitectura bávara tradicional, así como por su naturaleza virgen, tiendas, restaurantes a lo largo del arroyo Gore.

Además, el sitio cuenta con paisajes especiales en invierno con los que celebra la Navidad, y con eventos como el Vail Après, con pistas de hielo y actividades para toda la familia.

Qué se puede hacer en Vail, Colorado, en Navidad

Discover Vail destaca que en la temporada de Navidad en este pueblo inicia con una serie de conciertos gratuitos que reciben el nombre de Stoke Sessions, con música en vivo.

También existen actividades como los talleres de arte y se hace un evento especial el día de Iluminación del Árbol de Lionshead, que incluye música en vivo y la visita de Santa Claus.

Otra actividad navideña destacada es la visita al Mercado Vail Kris Kringle, que cuenta con un aire fresco y estilo europeo, en donde se puede encontrar chocolate y vino caliente, además de adornos, vegetación, luces brillantes y villancicos que suenan de fondo.

El Mercado Vail Kris Kringle es uno de los mejores de la ciudad, de estilo alemán, cuenta con artesanías, adornos y regalos únicos (Facebook/Vail Kris Kringle Market )

En diciembre también se llevan a cabo los Desfiles del Legado de la 10.ª División de Montaña en honor a los esquiadores de élite de la Segunda Guerra Mundial. Este acto ocurre en noches selectas y se mantiene hasta febrero.

Durante la Nochevieja igual se realiza un desfile de esquí especial con antorchas en Vail, este evento culmina con esquiadores que iluminan la ladera con bengalas y descienden por el Pico Dorado sobre un tren brillante. El espectáculo incluye fuegos artificiales, y está lleno de brillos y colores.

Otros pueblos de Colorado para pasar la Navidad

Vail no es el único destino de Colorado que puede visitarse durante la época decembrina, de acuerdo con Colorado Hikes And hops, otras ciudades que tienen un atractivo especial para pasar la Navidad son:

Aspen

En este pueblo se puede esquiar y practicar snowboard en alguna de sus cuatro montañas que son Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands y Buttermilk.

También es conocido por ser uno de los destinos de montaña más emblemáticos de todo el estado, con actividades familiares y dirigidas a menores de edad, en donde conviven residentes y visitantes.

El pueblo de Aspen es otro de los destinos favoritos para pasar la Navidad en Colorado (badhombremagazine.com)

Colorado Springs

Los mismos lugareños aseguran que es una de las ciudades más divertidas para pasar la Navidad, y hogar del pico Pikes. La celebración decembrina se lleva a cabo durante doce días, desde el 21 de diciembre hasta el 1 de enero de cada año.

Breckenridge

El lugar en donde se lleva a cabo la Carrera de Papá Noel, en la que cientos de participantes corren por la calle principal de la ciudad disfrazados de Santa Claus. También hay paseos en trineos tirados por caballos en el Pico 9 o desde el Centro Nórdico Gold Run.

Glenwood Springs

La ciudad vive el espíritu navideño con adornos brillantes por todo Grand Avenue, así como con árboles y tiendas iluminadas que lucen más por las noches.