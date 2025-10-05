¿Apocalipsis? Las teorías y la verdad sobre Mustang, el enorme caballo azul del aeropuerto de Denver

El aeropuerto internacional de Denver, ubicado a 20 minutos del centro de la ciudad, es considerado uno de los más extraños del mundo. En su acceso se levanta un enorme caballo azul, llamado Mustang, que muchos asocian con el inicio del apocalipsis o con una temporada espeluznante.

La historia detrás del caballo azul Mustang en Denver

En el aeropuerto de Denver, a pocos metros de la pista, se levanta un caballo azul erguido sobre sus patas traseras que, sin importar la hora, recibe a los turistas con unos ojos brillantes de color rojo, según recuerda Travel + Leisure.

El caballo azul Mustang es una de las figuras que trae teorías conspirativas al aeropuerto de Denver (Instagram/@viewingmag)

La escultura, denominada Mustang Azul, mide 33 pies (10 metros) de largo, pesa más de cuatro toneladas y está hecha de fibra de vidrio. Fue creada por el artista texano Luis Jiménez, quien murió en 2006 cuando una de las piezas de la obra cayó sobre su pierna.

La escultura fue un tributo al taller de neón que tenía su padre; de allí los ojos rojos del caballo. El escultor no llegó a verla terminada, ya que la obra se concluyó en 2008, según The Denver Post.

Por qué se dice que el caballo Mustang marca el inicio del apocalipsis

Desde su inauguración en 1995, el aeropuerto internacional de Denver se convirtió en epicentro de numerosas teorías conspirativas. Una de ellas está vinculada con el caballo Mustang.

La forma en que murió su creador llevó a algunos a pensar que la escultura cobró vida y lo atacó. Jiménez, de 65 años, falleció cuando una pieza del caballo se desprendió y cayó sobre su pierna, lo que le provocó una hemorragia grave al lesionar una de sus arterias, según The Denver Post.

El armado de la escultura del caballo azul Mustang terminó con la vida de su creador Luis Jiménez (Instagram/@flatearthzone)

Otros sostienen que los ojos rojos del caballo aluden a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, lo que le valió el apodo de Blucifer. Incluso se ha mencionado que los ojos hacen referencias a lo demoníaco, señala Uncover Colorado

Qué otras teorías giran en torno al aeropuerto de Denver

El aeropuerto de Denver tiene la pista más larga de Estados Unidos, con un tamaño dos veces superior a Manhattan, y 133 puertas para atender a 54 millones de pasajeros al año. Sin embargo, son otros aspectos los que llaman la atención.

Visto desde el aire, el diseño de las pistas recuerda una esvástica. Y en diversas ocasiones se ha mencionado que en su extensa red de túneles subterráneos es, en realidad, un búnker secreto para proteger a una élite en caso de un cataclismo o una invasión extraterrestre, según El País.

Jenny Schiavone, representante de medios del aeropuerto, respondió en 2015 en una entrevista para The Telegraph la razón por la que se las pistas se habían diseñado de tal forma, y no tiene nada que ver con simbolismos ocultos. Dijo que las pistas del aeropuerto fueron diseñadas de tal forma que siempre haya disponible una pista para despegar y otra paralela para aterrizar, sin importar las condiciones climáticas, lo que además duplica las operaciones.

Plano del aeropuerto de Denver, donde se ve una forma de esvástica (Instagram/@onthewingsaviation)

La teoría del búnker fue impuesta por Jesse Ventura, recuerda Denver Post. El veterano de la Marina, luchador profesional y exgobernador de Minnesota, fue quien difundió la idea de que el Gobierno de Estados Unidos planeaba refugiar allí a una élite en caso de desastre, aunque la versión fue desmentida.

En cuanto a los murales, creados por el artista Leo Tanguma, algunos investigadores señalaron que contienen un simbolismo apocalíptico. Sin embargo, Tanguma explicó que se inspiró en rendir homenaje a niños víctimas de la violencia en Denver y que incluso retrató rostros reales de fallecidos, recuerda Colora Sun.

Mural de Leo Tanguma en el aeropuerto de Denver (MuralaeropuertoDenver/Dinner)

De igual forma, existe una teoría sobre la placa masónica ubicada en la entrada sur del aeropuerto. La pieza incluye una cápsula del tiempo que se abrirá en 2094 y que, según se cree, contiene objetos relevantes de la cultura local.

Para algunos, el símbolo masónico es sospechoso por su asociación con teorías de un Nuevo Orden Mundial, informó Indy100.

Placa que se cree apunta a un Nuevo Orden Mundial (PlacaaeropuertoDenver/Reddit)

El director ejecutivo del aeropuerto ha reconocido que estas especulaciones funcionan como una herramienta de publicidad y, por ello, las autoridades no las refutan.