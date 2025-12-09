Cómo avanza la tabla de posiciones del beisbol venezolano: temporada de la LVBP rumbo al Round Robin

Falta poco para que la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) entre en la recta final de la temporada 2025-2026 y queden definidos los equipos que lucharán por el título. Con la postemporada a la vuelta de la esquina, la tabla empieza a perfilar a los principales candidatos al Round Robin.

Cómo va la tabla de posiciones de la LVBP

A pocos días de que se cierre la ronda regular, los Bravos de Margarita lideran la clasificación a falta de 12 encuentros por disputar, pero con una diferencia mínima de solo tres partidos vs. el quito clasificado. Nada está definido esta temporada en el beisbol venezolano.

Así avanza la tabla para conocer a los equipos que pueden llegar al Round Robin (X @LVBP_Oficial)

En el segundo lugar aparecen los Caribes de Anzoátegui y terceros se ubican los Tigres de Aragua, seguidos por las Águilas del Zulia y los Cardenales de Lara, los equipos que por ahora tienen un pie en el Round Robin.

Más abajo en la tabla están los Navegantes del Magallanes, los Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas. Según las reglas del torneo, los primeros cuatro lugares avanzan de manera directa al Round Robin.

El quinto puesto podrá alcanzar la postemporada mediante la Serie de Comodín, que disputarán el quinto y sexto lugar de la tabla. Por ahora, los candidatos al Play-In serían los Cardenales de Lara y los Navegantes del Magallanes, aunque el panorama podría cambiar en las últimas jornadas. Esta serie está programada para finales de diciembre de 2025.

Cómo se juega el Round Robin y la final de la Liga Venezolana

El Round Robin lo disputan los cinco equipos clasificados, que se enfrentarán en un formato de todos contra todos, con duelos de ida y vuelta. Los dos mejores avanzarán a la gran final de la liga.

Los Navegantes se mantienen en la pelea para ir al Round Robin 2025 (X @LVBP_Oficial)

De igual manera, los cinco mejores que clasifiquen a la postemporada tendrán la posibilidad de participar en un Draft para elegir a dos repuestos y una sustitución para estos dos últimos juegos.

Cada conjunto tendrá asignado un número del uno al cinco, de acuerdo con el orden de clasificación que tuvieron en la temporada regular, y que determinará quiénes podrán elegir primero estos refuerzos.

En cuanto a la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol, es muy similar al de las Grandes Ligas de Estados Unidos, con un formato al mejor de siete juegos, por lo que uno de los dos rivales que lleguen a esta etapa deberá ganar cuatro partidos para coronarse en la liga.

De los dos equipos que avancen a la final, el mejor calificado del Round Robin o Serie Semifinal iniciará en su casa. Los juegos para la gran final están programados para iniciar el 23 de enero de 2026.

El ganador de la liga, en la temporada 2025-2026, será el representante de la LVBP en la Serie del Caribe.

Cuándo inician los juegos de comodín y de Round Robin

De acuerdo con la LVBP, la ronda de comodín de esta temporada consta de un máximo de dos juegos que finalicen en el quinto y sexto puesto de la tabla general.

de esta temporada consta de un máximo de dos juegos que finalicen en el quinto y sexto puesto de la tabla general. El primer partido se llevará a cabo el 29 de diciembre, y de ser necesario, el segundo encuentro se realizaría al día siguiente, el 30 de diciembre de 2025.

Los Cardenales buscan un lugar en el Round Robin (X @LVBP_Oficial)

El ganador del juego de Comodín será el que complementará el Round Robin o Serie Semifinal que comenzará el próximo 2 de enero de 2026, en el que participarán los cinco mejores equipos de temporada regular, en un formato de todos contra todos, para un total de 40 partidos, 16 por equipo.