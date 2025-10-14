LA NACION

¿Cuándo comienza la temporada de la LVBP este 2025?: la liga de beisbol en Venezuela

La edición número 80 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional rendirá homenaje a David Concepción, leyenda del deporte local

La LVBP confirmó que en la temporada 2025-2026 se mantendrá el programa antidopaje (X/@LVBP_Oficial)
En el marco de los 80 años de historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP, por sus siglas en español), se prepara una gran celebración para la temporada 2025-2026. La campaña se jugará en honor a David Concepción y fue presentada oficialmente el miércoles 8 de octubre.

Calendario para la temporada de la LVBP 2025

La LVBP anunció que la temporada 2025-2026 comenzará el 15 de octubre, con un juego inaugural en Barquisimeto entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara, y finalizará aproximadamente el 30 de enero de 2026, según destacó en su sitio oficial.

El cronograma se extiende a los meses de octubre, noviembre, diciembre y finaliza en enero (X/@LVBP_Oficial)
“Estamos felices de llegar a 80 años de existencia y por eso esta temporada será especial”, expresó el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano. “Hemos hecho una revisión histórica del recorrido de la liga, una de las mejores del Caribe, y es un honor que David haya aceptado el homenaje. Es perfecto”.

El viceministro de Deporte, Juan Carlos Amarante, también se refirió a la celebración: “Se dice fácil, pero son 80 años de brindar alegría y valores a nuestros niños y a nuestro pueblo. Es una pasión. Estamos contentos por el trabajo de la LVBP y porque se jugará en honor de un gran hombre que con todos sus logros llevó a Venezuela en alto”.

La temporada del beisbol venezolano mantiene su formato

La ronda regular contará con 56 partidos por equipo, y cada serie particular se disputará en ocho juegos. Los cuatro mejores conjuntos en la tabla de clasificación avanzarán directamente al Round Robin, mientras que los ubicados en el quinto y sexto puesto jugarán el Play-In o serie del Wild Card, informó la LVBP.

Los 80 años de este deporte se festejarán con una gran competencia (Instagram/@lvbp_oficial)
Las dos mejores escuadras del todos contra todos obtendrán el boleto a la final, que se espera comience el 23 de enero.

Para esta edición se conservarán algunas condiciones: 34 jugadores en cada roster semanal, el programa antidopaje, el código de ética y disciplina, y las reglas de MLB (uso del reloj de pitcheo, tamaño de las bases, limitaciones en los virajes del lanzador y prohibición del shift defensivo).

En las repeticiones de jugadas habrá una novedad: los árbitros permanecerán en el terreno, mientras un quinto árbitro revisará las jugadas y comunicará la decisión, con el objetivo de acelerar el juego.

Calendario de octubre de la LVBP 2025-2026

Las fechas de los juegos están disponibles en las redes socales de la LVBP, donde los partidos se llevarán a cabo de octubre a diciembre, y en enero la gran final.

Para esta zafra se conservarán algunas condiciones, como el programa antidopaje, el código de ética y disciplina, y las reglas de MLB (X/@LVBP_Oficial)
El cronograma de octubre es el siguiente:

Miércoles 15 de octubre

  • Tigres de Aragua vs. Cardenales de Lara, a las 19.00 hs (ET), 18.00 hs (CT), 17.00 hs (MT), 16.00 hs (PT)

Jueves 16 de octubre (mismo horario)

  • Leones del Caracas vs. Bravos de Margarita
  • Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes
  • Tiburones de La Guaira vs. Águilas del Zulia
  • Cardenales de Lara vs. Tigres de Aragua

Viernes 17 de octubre (mismo horario)

  • Leones del Caracas vs. Bravos de Margarita
  • Tiburones de La Guaira vs. Águilas del Zulia
  • Caribes de Anzoátegui vs. Tigres de Aragua
  • Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara

Sábado 18 de octubre

  • Caribes de Anzoátegui vs. Leones del Caracas, 17.30 hs (ET)
  • Tiburones de La Guaira vs. Cardenales de Lara, 17.30 hs (ET)
  • Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia, 19.00 hs (ET)
  • Tigres de Aragua vs. Bravos de Margarita, 19.00 hs (ET)

Domingo 19 de octubre

  • Caribes de Anzoátegui vs. Leones del Caracas, 13.00 hs (ET)
  • Tiburones de La Guaira vs. Cardenales de Lara, 16.00 hs (ET)
  • Tigres de Aragua vs. Bravos de Margarita, 17.00 hs (ET)
  • Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia, 19.00 hs (ET)
La ronda regular tendrá 56 partidos para cada equipo y cada serie particular constará de ocho juegos (X/@LVBP_Oficial)
Martes 21 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

  • Bravos de Margarita vs. Caribes de Anzoátegui
  • Leones del Caracas vs. Tiburones de La Guaira
  • Águilas del Zulia vs. Tigres de Aragua
  • Cardenales de Lara vs. Navegantes del Magallanes

Miércoles 22 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

  • Bravos de Margarita vs. Caribes de Anzoátegui
  • Águilas del Zulia vs. Tiburones de La Guaira
  • Cardenales de Lara vs. Tigres de Aragua

Jueves 23 de octubre

  • Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui: a las 19.00 hs (ET)

Viernes 24 de octubre (todos a las 19.00 hs. (ET))

  • Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui
  • Leones del Caracas vs. Tiburones de La Guaira
  • Bravos de Margarita vs. Tigres de Aragua
  • Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara

Sábado 25 de octubre

  • Cardenales de Lara vs. Tigres de Aragua: 17.00 hs (ET)
  • Leones del Caracas vs. Caribes de Anzoátegui: 17.30 hs (ET)
  • Águilas del Zulia vs. Tiburones de La Guaira: 19.00 hs. (ET)
  • Bravos de Margarita vs. Navegantes del Magallanes: 19.00 hs (ET)

Domingo 26 de octubre

  • Bravos de Margarita en Tiburones de La Guaira: 13.00 hs (ET)
  • Leones del Caracas en Caribes de Anzoátegui: 16.00 hs (ET)
  • Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua: 16.00 hs (ET)
  • Águilas del Zulia vs. Cardenales de Lara: 16.00 hs (ET)

Martes 28 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

  • Tiburones de La Guaira vs. Bravos de Margarita
  • Cardenales de Lara vs. Águilas del Zulia
  • Tigres de Aragua vs. Leones del Caracas
  • Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes

Miércoles 29 de octubre (todos a las 19.00 hs. (ET))

  • Tiburones de La Guaira vs. Bravos de Margarita
  • Cardenales de Lara vs. Águilas del Zulia
  • Navegantes del Magallanes vs. Leones del Caracas
  • Caribes de Anzoátegui vs. Tigres de Aragua

Jueves 30 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

  • Navegantes del Magallanes vs. Bravos de Margarita
  • Caribes de Anzoátegui vs. Águilas del Zulia
  • Tiburones de La Guaira vs. Leones del Caracas
  • Tigres de Aragua vs. Cardenales de Lara

Viernes 31 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

  • Navegantes del Magallanes vs. Bravos de Margarita
  • Caribes de Anzoátegui vs. Águilas del Zulia
  • Cardenales de Lara vs. Leones del Caracas
  • Tigres de Aragua vs. Tiburones de La Guaira
