¿Cuándo comienza la temporada de la LVBP este 2025?: la liga de beisbol en Venezuela

En el marco de los 80 años de historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP, por sus siglas en español), se prepara una gran celebración para la temporada 2025-2026. La campaña se jugará en honor a David Concepción y fue presentada oficialmente el miércoles 8 de octubre.

Calendario para la temporada de la LVBP 2025

La LVBP anunció que la temporada 2025-2026 comenzará el 15 de octubre, con un juego inaugural en Barquisimeto entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara, y finalizará aproximadamente el 30 de enero de 2026, según destacó en su sitio oficial.

El cronograma se extiende a los meses de octubre, noviembre, diciembre y finaliza en enero (X/@LVBP_Oficial)

“Estamos felices de llegar a 80 años de existencia y por eso esta temporada será especial”, expresó el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano. “Hemos hecho una revisión histórica del recorrido de la liga, una de las mejores del Caribe, y es un honor que David haya aceptado el homenaje. Es perfecto”.

El viceministro de Deporte, Juan Carlos Amarante, también se refirió a la celebración: “Se dice fácil, pero son 80 años de brindar alegría y valores a nuestros niños y a nuestro pueblo. Es una pasión. Estamos contentos por el trabajo de la LVBP y porque se jugará en honor de un gran hombre que con todos sus logros llevó a Venezuela en alto”.

La temporada del beisbol venezolano mantiene su formato

La ronda regular contará con 56 partidos por equipo, y cada serie particular se disputará en ocho juegos. Los cuatro mejores conjuntos en la tabla de clasificación avanzarán directamente al Round Robin, mientras que los ubicados en el quinto y sexto puesto jugarán el Play-In o serie del Wild Card, informó la LVBP.

Los 80 años de este deporte se festejarán con una gran competencia (Instagram/@lvbp_oficial)

Las dos mejores escuadras del todos contra todos obtendrán el boleto a la final, que se espera comience el 23 de enero.

Para esta edición se conservarán algunas condiciones: 34 jugadores en cada roster semanal, el programa antidopaje, el código de ética y disciplina, y las reglas de MLB (uso del reloj de pitcheo, tamaño de las bases, limitaciones en los virajes del lanzador y prohibición del shift defensivo).

En las repeticiones de jugadas habrá una novedad: los árbitros permanecerán en el terreno, mientras un quinto árbitro revisará las jugadas y comunicará la decisión, con el objetivo de acelerar el juego.

Calendario de octubre de la LVBP 2025-2026

Las fechas de los juegos están disponibles en las redes socales de la LVBP, donde los partidos se llevarán a cabo de octubre a diciembre, y en enero la gran final.

Para esta zafra se conservarán algunas condiciones, como el programa antidopaje, el código de ética y disciplina, y las reglas de MLB (X/@LVBP_Oficial)

El cronograma de octubre es el siguiente:

Miércoles 15 de octubre

Tigres de Aragua vs. Cardenales de Lara, a las 19.00 hs (ET), 18.00 hs (CT), 17.00 hs (MT), 16.00 hs (PT)

Jueves 16 de octubre (mismo horario)

Leones del Caracas vs. Bravos de Margarita

Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes

Tiburones de La Guaira vs. Águilas del Zulia

Cardenales de Lara vs. Tigres de Aragua

Viernes 17 de octubre (mismo horario)

Leones del Caracas vs. Bravos de Margarita

Tiburones de La Guaira vs. Águilas del Zulia

Caribes de Anzoátegui vs. Tigres de Aragua

Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara

Sábado 18 de octubre

Caribes de Anzoátegui vs. Leones del Caracas, 17.30 hs (ET)

Tiburones de La Guaira vs. Cardenales de Lara, 17.30 hs (ET)

Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia, 19.00 hs (ET)

Tigres de Aragua vs. Bravos de Margarita, 19.00 hs (ET)

Domingo 19 de octubre

Caribes de Anzoátegui vs. Leones del Caracas, 13.00 hs (ET)

Tiburones de La Guaira vs. Cardenales de Lara, 16.00 hs (ET)

Tigres de Aragua vs. Bravos de Margarita, 17.00 hs (ET)

Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia, 19.00 hs (ET)

La ronda regular tendrá 56 partidos para cada equipo y cada serie particular constará de ocho juegos (X/@LVBP_Oficial)

Martes 21 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

Bravos de Margarita vs. Caribes de Anzoátegui

Leones del Caracas vs. Tiburones de La Guaira

Águilas del Zulia vs. Tigres de Aragua

Cardenales de Lara vs. Navegantes del Magallanes

Miércoles 22 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

Bravos de Margarita vs. Caribes de Anzoátegui

Águilas del Zulia vs. Tiburones de La Guaira

Cardenales de Lara vs. Tigres de Aragua

Jueves 23 de octubre

Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui: a las 19.00 hs (ET)

Viernes 24 de octubre (todos a las 19.00 hs. (ET))

Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui

Leones del Caracas vs. Tiburones de La Guaira

Bravos de Margarita vs. Tigres de Aragua

Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara

Sábado 25 de octubre

Cardenales de Lara vs. Tigres de Aragua: 17.00 hs (ET)

Leones del Caracas vs. Caribes de Anzoátegui: 17.30 hs (ET)

Águilas del Zulia vs. Tiburones de La Guaira: 19.00 hs. (ET)

Bravos de Margarita vs. Navegantes del Magallanes: 19.00 hs (ET)

Domingo 26 de octubre

Bravos de Margarita en Tiburones de La Guaira: 13.00 hs (ET)

Leones del Caracas en Caribes de Anzoátegui: 16.00 hs (ET)

Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua: 16.00 hs (ET)

(ET) Águilas del Zulia vs. Cardenales de Lara: 16.00 hs (ET)

Martes 28 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

Tiburones de La Guaira vs. Bravos de Margarita

Cardenales de Lara vs. Águilas del Zulia

Tigres de Aragua vs. Leones del Caracas

Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes

Miércoles 29 de octubre (todos a las 19.00 hs. (ET))

Tiburones de La Guaira vs. Bravos de Margarita

Cardenales de Lara vs. Águilas del Zulia

Navegantes del Magallanes vs. Leones del Caracas

Caribes de Anzoátegui vs. Tigres de Aragua

Jueves 30 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))

Navegantes del Magallanes vs. Bravos de Margarita

Caribes de Anzoátegui vs. Águilas del Zulia

Tiburones de La Guaira vs. Leones del Caracas

Tigres de Aragua vs. Cardenales de Lara

Viernes 31 de octubre (todos a las 19.00 hs (ET))