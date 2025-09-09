Cómo avanzan Venezuela y Bolivia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias de Conmebol: por un lugar en el Mundial

La selección de Venezuela nunca ha clasificado a una copa del mundo, pero en la última fecha de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español) tendrán la posibilidad de acercarse a este objetivo. La Vinotinto jugará en contra de Colombia con el destino en sus manos, pero una derrota o empate podría bajarlos en la tabla de posiciones y sobre todo quitarles el sueño de jugar el torneo más importante a nivel de selecciones.

Cómo se encuentra la tabla general de las eliminatorias Conmebol

De acuerdo con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), la tabla de posiciones de Conmebol tras 17 jornadas se encuentra de la siguiente manera:

Venezuela y Bolivia definen al participante de Conmebol en el repechaje (X/@premium0608) (Captura de pantalla X/@premium0608)

1. Argentina 38 puntos

2. Brasil 28 puntos

3. Uruguay 27 puntos

4. Ecuador 26 puntos

5. Colombia 25 puntos

6. Paraguay 25 puntos

7. Venezuela 18 puntos

8. Bolivia 17 puntos

9. Perú 12 puntos

10. Chile 10 puntos

Venezuela cuenta con cuatro victorias, seis empates y siete derrotas, que lo posicionan en el séptimo lugar y le otorgan el pase Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial.

El clasificatorio de la confederación se ha jugado desde 2023, ya que cada selección juega de local y visita en contra de las naciones pertenecientes a Conmebol. Los seis primeros lugares avanzan al Mundial 2026 de manera directa, mientras el séptimo lugar será el representante del área en el repechaje, según FIFA.

En la octava posición lo sigue de cerca Bolivia, quien podría tomar ese lugar en caso de un mal resultado de los dirigidos por Fernando Batista.

Qué necesita Venezuela para asegurar su lugar en el repechaje

La Vinotinto enfrentará a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, en punto de las 19:30 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos. Una victoria de la escuadra local les daría el pase al torneo clasificatorio, pero en caso de un empate o derrota tendrán que esperar lo que suceda en el Estadio Municipal De El Alto.

Venezuela recibe a Colombia en el Monumental de Maturín (X/@FVF_Oficial) (X/@FVF_Oficial)

En dicho reciento también se jugará el partido entre Bolivia y Brasil, la escuadra boliviana tiene la posibilidad de subir a la séptima posición, siempre y cuando obtenga una victoria frente a la “La Canarinha” y Venezuela no obtenga la victoria de local.

Si Bolivia empata y Venezuela pierde por 13 goles de diferencia o más, Bolivia clasifica al repechaje, de acuerdo con Conmebol. Cabe resaltar que Venezuela ha hecho de su casa una fortaleza, ya que es uno de lo dos equipos invictos como locales en las eliminatorias sudamericanas.

Repechaje al Mundial 2026: cómo y cuándo se disputa

De acuerdo con Sports Illustrated, Este torneo otorgará dos boletos más al Mundial 2026 y se disputará entre seis selecciones nacionales de las siguientes confederaciones:

Una selección de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español)

Dos selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español)

Una selección de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés)

Una selección de la Confederación Africana de Fútbol (CAF, por sus siglas en francés)

Una de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC, por sus siglas en inglés)

Las cuatro naciones que se encuentren peor colocadas en el ranking de FIFA comenzarán su participación en la instancia de semifinales, mientras las dos mejores pasarán a los partidos definitivos.

El repechaje define a los últimos invitados al Mundial 2026 (X/@FIFAcom) (X/@FIFAcom)

Las selecciones que ganen las semifinales se enfrentarán con las dos restantes y los ganadores tendrán su lugar en el Mundial 2026. Este torneo se jugará en México, del 23 al 31 de marzo de 2026, en dos de las tres sedes mundialistas: Guadalajara y Monterrey, según Sports Illustrated.

De esta manera, se conocerán a los últimos invitados a la justa mundialista que se jugará por primera ocasión con 48 selecciones.