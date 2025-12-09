Cómo comprar entradas para ver los partidos del Mundial en México

El Mundial 2026 de la FIFA se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, en la nación azteca, los estadios de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, serán escenario de diferentes partidos, incluidos los primeros de la fase de grupos en donde la Selección Tricolor será anfitriona ante Sudáfrica, Corea del Sur y un ganador del repechaje de la UEFA.

Así se compran las entradas para el Mundial 2026 en México

Los boletos para poder seguir la actividad en México de la Copa del Mundo 2026, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio, se podrá hacer a través del sitio web oficial de la federación.

La Selección Nacional de México será sede de la Copa del Mundo 2025 con sus estadios en Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México (Facebook/Selección Nacional de México)

Aunque en este momento no se encuentran disponibles las entradas, la oportunidad de solicitarlas se reabrirá durante el sorteo de selección aleatoria que se llevará a cabo del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026.

Es importante destacar que los interesados deberán tener una cuenta registrada en FIFA ID, la cual se puede solicitar en cualquier momento, el único requisito es ser mayor de 18 años para poder acceder a las ventas de los boletos.

La hora de inicio del sorteo será de 11.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos), y concluirá en el mismo horario, por lo que los solicitantes tendrán poco menos de un mes para enviar sus requerimientos.

Mientras tanto, la federación informa que la FIFA Marketplace estará temporalmente cerrado desde el 4 al 11 de diciembre, por lo que no se podrá acceder, publicar, retirar, comprar o revender entradas.

Por lo tanto, la compra de entradas para el Mundial 2026 con sedes en México, Canadá y Estados Unidos estará disponible a partir del 15 de diciembre en los siguientes horarios:

11.00 hs (hora del este de EE.UU.)

8.00 hs (hora del Pacífico)

10.00 hs (hora de la Ciudad de México)

17.00 hs (hora de Europa Central)

Todos los partidos que se jugarán en México en el Mundial 2026

Tras el sorteo de la FIFA que tuvo lugar el pasado viernes 5 de diciembre, se conformaron los doce grupos con los que iniciará la justa el próximo 11 de junio.

Se trata de a Copa del Mundo con más participación en la historia, ya que albergará a 48 selecciones, en 104 partidos que tendrán lugar en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México.

Tras el sorteo mundialista de la FIFA se definió que el partido inaugural de la Copa del Mundo será entre México y Sudáfrica (Facebook/Selección Nacional de México)

En el territorio azteca, son tres las sedes del Mundial 2026 y el calendario definitivo con horarios y selecciones, de acuerdo con la federación, se desarrolla de la siguiente manera:

Estadio Ciudad de México

Jueves 11 de junio a las 15.00 hs (este de EE.UU.) - México vs. Sudáfrica - Grupo A

Miércoles 17 de junio a las 22.00 hs (este de EE.UU.) - Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

Miércoles 24 de junio a las 21.00 hs (este de EE.UU.) - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs. México – Grupo A

Estadio Guadalajara, Jalisco

Jueves 11 de junio a las 22.00 hs (este de EE.UU.) - República de Corea vs. Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - Grupo A

Jueves 18 de junio a las 21.00 hs (este de EE.UU.) - México vs. República de Corea - Grupo A

Martes 23 de junio a las 22.00 hs (este de EE.UU.) - Colombia vs. RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K

Viernes 26 de junio a las 20.00 hs - Uruguay vs. España – Grupo H

El Estadio de Guadalajara, Jalisco, será una de las tres sedes del Mundial 2026 en México (Archivo-Facebook/Estadio AKRON) IVAN VILLEGAS

Estadio Monterrey, Nuevo León