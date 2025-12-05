Todos los partidos que se jugarán en California para el Mundial 2026

Falta poco para que comience el Mundial 2026. El torneo del próximo año se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio, donde California será una de las sedes con dos estadios asignados, uno de los cuales marcará el debut de la Selección USA en la justa mundialista.

Cuáles son los partidos que se jugarán en California en el Mundial 2026

LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).

En California se jugará un total de 14 partidos de la Copa Mundial 2026, que se disputarán en dos sedes: el SoFi Stadium en Inglewood, Los Ángeles; y el Levi’s Stadium en Santa Clara, que se encuentra en el Área de la Bahía de San Francisco.

La mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia contará con seis partidos en el estadio de la Bahía de San Francisco (FIFA)

El Estadio de la Bahía de San Francisco albergará seis partidos de la Copa Mundial 2026, cinco de ellos de la fase de grupos y uno de la fase eliminatoria.

En tanto, en el SoFi Stadium de Los Ángeles se jugarán cinco partidos de fase de grupos, así como dos partidos de dieciseisavos y uno de cuartos. Este será el estadio que recibirá el primer partido de la Selección USA.

Calendario de partidos que se jugarán en California

El combinado anfitrión jugará su primer encuentro en Los Ángeles (SoFi Stadium) el viernes 12 de junio de 2026.

Su segundo encuentro será en Seattle, el viernes 19 de junio, y cerrará su participación en la fase inicial el jueves 25 de junio nuevamente en Los Ángeles, destacó la FIFA.

El SoFi Stadium alberga varias disciplinas deportivas y el próximo año será sede del Mundial 2026 (Archivo)

Zona de grupos

Viernes 12 de junio de 2026: partido (EE.UU.) – Los Angeles Stadium

Lunes 15 de junio de 2026: partido 15 – Los Angeles Stadium

Jueves 18 de junio de 2026: partido 26 – Los Angeles Stadium

Domingo 21 de junio de 2026: partido 39 – Los Angeles Stadium

Jueves 25 de junio de 2026: partido 59 (EE.UU.) – Los Angeles Stadium

Ronda de dieciseisavos

Domingo 28 de junio de 2026: partido 73 – Los Angeles Stadium

Jueves 2 de julio de 2026: partido 84 – Los Angeles Stadium

Cuartos de final

Viernes 10 de julio de 2026: partido 98 – Los Angeles Stadium

Los encuentros que se jugarán en el Levi’s Stadium en Santa Clara

Por su parte, el estadio de la Bahía de San Francisco es uno de los más nuevos y se encuentra en la ciudad de Santa Clara. Tiene capacidad para 71 mil espectadores y el calendario de sus partidos es el siguiente:

Zona de grupos

Sábado 13 de junio de 2026: partido 8 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco

Martes 16 de junio de 2026: partido 20 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco

Viernes 19 de junio de 2026: partido 31 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco

Lunes 22 de junio de 2026: partido 44 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco

Jueves 25 de junio de 2026: partido 60 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco

Ronda de dieciseisavos

Miércoles 1 de julio de 2026: partido 81 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco

Estas son todas las sedes de EE.UU. para el Mundial 2026 (FIFA)

Cómo llegar a los estadios de California para el Mundial 2026

Las opciones más recomendables para llegar al SoFi Stadium los días de partido del Mundial 2026 son las siguientes, según Hellotickets:

Metro : la Línea K del metro de Los Ángeles deja a los visitantes en la estación Downtown Inglewood , desde donde salen conexiones gratuitas hacia el estadio.

: la Línea K del metro de Los Ángeles deja a los visitantes en la estación , desde donde salen conexiones gratuitas hacia el estadio. Transporte privado : Uber, Lyft o taxis son opciones habituales, pero conviene reservar con tiempo.

: Uber, Lyft o taxis son opciones habituales, pero conviene reservar con tiempo. Traslados desde el aeropuerto: se puede reservar un servicio desde LAX.

Para llegar al Levi’s Stadium (Bahía de San Francisco), Moovit aconseja: