Todos los partidos que se jugarán en California para el Mundial 2026
La Copa del Mundo tendrá 16 sedes: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá
Falta poco para que comience el Mundial 2026. El torneo del próximo año se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio, donde California será una de las sedes con dos estadios asignados, uno de los cuales marcará el debut de la Selección USA en la justa mundialista.
Cuáles son los partidos que se jugarán en California en el Mundial 2026
- LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).
En California se jugará un total de 14 partidos de la Copa Mundial 2026, que se disputarán en dos sedes: el SoFi Stadium en Inglewood, Los Ángeles; y el Levi’s Stadium en Santa Clara, que se encuentra en el Área de la Bahía de San Francisco.
El Estadio de la Bahía de San Francisco albergará seis partidos de la Copa Mundial 2026, cinco de ellos de la fase de grupos y uno de la fase eliminatoria.
En tanto, en el SoFi Stadium de Los Ángeles se jugarán cinco partidos de fase de grupos, así como dos partidos de dieciseisavos y uno de cuartos. Este será el estadio que recibirá el primer partido de la Selección USA.
Calendario de partidos que se jugarán en California
El combinado anfitrión jugará su primer encuentro en Los Ángeles (SoFi Stadium) el viernes 12 de junio de 2026.
Su segundo encuentro será en Seattle, el viernes 19 de junio, y cerrará su participación en la fase inicial el jueves 25 de junio nuevamente en Los Ángeles, destacó la FIFA.
Zona de grupos
- Viernes 12 de junio de 2026: partido (EE.UU.) – Los Angeles Stadium
- Lunes 15 de junio de 2026: partido 15 – Los Angeles Stadium
- Jueves 18 de junio de 2026: partido 26 – Los Angeles Stadium
- Domingo 21 de junio de 2026: partido 39 – Los Angeles Stadium
- Jueves 25 de junio de 2026: partido 59 (EE.UU.) – Los Angeles Stadium
Ronda de dieciseisavos
- Domingo 28 de junio de 2026: partido 73 – Los Angeles Stadium
- Jueves 2 de julio de 2026: partido 84 – Los Angeles Stadium
Cuartos de final
- Viernes 10 de julio de 2026: partido 98 – Los Angeles Stadium
Los encuentros que se jugarán en el Levi’s Stadium en Santa Clara
Por su parte, el estadio de la Bahía de San Francisco es uno de los más nuevos y se encuentra en la ciudad de Santa Clara. Tiene capacidad para 71 mil espectadores y el calendario de sus partidos es el siguiente:
Zona de grupos
- Sábado 13 de junio de 2026: partido 8 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
- Martes 16 de junio de 2026: partido 20 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
- Viernes 19 de junio de 2026: partido 31 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
- Lunes 22 de junio de 2026: partido 44 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
- Jueves 25 de junio de 2026: partido 60 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
Ronda de dieciseisavos
- Miércoles 1 de julio de 2026: partido 81 – Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
Cómo llegar a los estadios de California para el Mundial 2026
Las opciones más recomendables para llegar al SoFi Stadium los días de partido del Mundial 2026 son las siguientes, según Hellotickets:
- Metro: la Línea K del metro de Los Ángeles deja a los visitantes en la estación Downtown Inglewood, desde donde salen conexiones gratuitas hacia el estadio.
- Transporte privado: Uber, Lyft o taxis son opciones habituales, pero conviene reservar con tiempo.
- Traslados desde el aeropuerto: se puede reservar un servicio desde LAX.
Para llegar al Levi’s Stadium (Bahía de San Francisco), Moovit aconseja:
- Autobús: líneas 55, 57, ACE BROWN, ACE GRAY, ACE GREEN.
- Tren: CC, ACETRAIN.
- Tren ligero: GREEN LINE, ORANGE LINE.
- Transporte privado: Uber, Lyft o taxis son opciones habituales.
