La búsqueda de empleo es una tarea que requiere atención, estrategia e información precisa. En un mercado laboral tan dinámico como el estadounidense, encontrar oportunidades que se ajusten a las habilidades y expectativas de cada persona es fundamental. En este contexto, empresas como Amazon, líder indiscutible en el comercio electrónico a nivel mundial, representan una opción atractiva para muchas personas que intentan conseguir trabajo.

A través de su cuenta de TikTok, Carlos Aybar, un ciudadano dominicano que reside en Estados Unidos, compartió su experiencia laboral en esa compañía fundada por Jeff Bezos y respondió a las inquietudes de los usuarios que buscan conocer los detalles que se requieren para aplicar: dónde hacerlo, cuánto se gana y si vale la pena trabajar allí.

Cómo aplicar para trabajar en Amazon

La plataforma Indeed emerge como el punto de partida para aquellos que buscan oportunidades de trabajo en esta corporación, según detalló Carlos, quien hizo énfasis en la constancia como un factor determinante: “A mí me llaman para trabajar desde diciembre porque mantengo una constante aplicación”, expresó.

En su video, el hombre explicó que los salarios varían según la ubicación y el tipo de responsabilidades, con cifras que oscilan entre 19 y 21,50 dólares por hora. Además, señaló que la jornada laboral es de 10 horas durante cuatro días a la semana, con la posibilidad de hacer horas extra.

Carlos trabaja como repartidor en Estados Unidos Imagen de freepik

Sin embargo, más allá de los atractivos salariales, advirtió sobre la verdadera naturaleza del trabajo en Amazon: requiere un gran esfuerzo físico. Con esto, señaló la importancia de estar preparado para afrontar las demandas corporales y mentales que conlleva la labor de repartir entregas. “Si te asignan 300 paquetes, debes bajarte de la camioneta 300 veces. Tienes que estar 100% listo, que no te duela una rodilla, que no te duela un brazo. Vas a andar manejando, repartiendo paquetes, combatiendo el clima”, advirtió.

Asimismo, destacó que el trabajo en esa empresa puede no ser adecuado para todos, especialmente para aquellos que prefieren tareas que requieran de menos esfuerzo. “Te tiene que gustar esto de andar en la calle, porque yo conozco amigos que han estado aquí y dicen ‘no, yo mejor me quedo preparando los paquetes’. Ellos no tienen que salir para la calle si está nevando, si está lloviendo, si está el sol afuera, nada. Ellos cumplen su hora y se fueron para su casa”, agregó.

En un video, explicó cómo conseguir trabajo Tik Tok @carlosm.aybar

“Nosotros en la calle tenemos que lidiar con muchas cosas. Vale la pena, pero solo si te gusta andar en la calle, estar en movimiento, comer en un vehículo. A veces ni siquiera tienes tiempo para comer y hacer la entrega, porque estas compañías son más inteligentes que nosotros. Si te dan 300 paquetes, es porque saben que debes repartirlos en las 10 horas que te están dando”, continuó.

La advertencia de Carlos no se limita solo a la exigencia física del trabajo, sino también a la necesidad de hablar en inglés y de contar con la documentación requerida para trabajar en Estados Unidos.

Los requisitos para ser repartidor de Amazon

Ser residente de la zona en la que opere.

Tener más de 21 años.

Contar con una licencia de conducir estadounidense válida, así también un número de Seguro Social.

Disponer de un vehículo de tamaño mediano o más grande, como un sedán de cuatro puertas, un SUV o una camioneta con caja cubierta.

Contar con un smartphone iPhone o Android para utilizar la aplicación de Amazon Flex, a través de la cual se gestionan las entregas y los pagos.

Contar con una cuenta corriente o de ahorros para recibir los pagos.