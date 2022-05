Tras perder a su bebé, Britney Spears emocionó a todos con un video junto a una niña: “Nunca lo olvidaré”

Luego de varios días de haber perdido a su bebé, Britney Spears enterneció a las redes sociales al compartir un video con una niña durante su viaje a México. Fue el pasado 18 de mayo cuando la cantante dio detalles de las semanas de vacaciones que pasó junto a su prometido, Sam Asghari, en las playas mexicanas. Entre esos momentos, destacó uno en el que cargó a una niña de la cual se enamoró en un instante, incluso en la grabación se observa cómo la besa y la abraza.

Britney Spears se enamora de una niña durante su viaje a México

El video es una recopilación de varios clips en los que aparece mientras disfruta de la arena, la comida y otras atracciones turísticas. Sobre la menor que protagoniza la grabación, la famosa indicó que la vio desde muy lejos mientras paseaba en la playa y se acercó, ante lo cual la pequeña de inmediato le extendió los brazos para que la cargara, un gesto que le causó mucha ternura. “¡La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara! Fue tan raro. ¡Me miró desde lejos y tuve que acercarme! Me quedé allí y luego ella extendió los brazos”, relató.

En la descripción de su publicación en Instagram, la intérprete de “One more time” también detalló que la niña era muy tierna y que se enamoró de ella: “¡La sostuve por un rato y luego fue directo a mi cara. Ella no tenía miedo. Me quitó las gafas y me miró a los ojos, la besé y me enamoré al instante. Yo estaba como ‘mie..., su mamá está aquí y va a ser jodi... raro si sigo cargando a este bebé’ así que se la devolví a su mamá. Entonces ella lo hizo... ¡Extendió los brazos de nuevo!”, agregó.

Britney Spears, junto a sus dos hijos, Sean y Jayden, en una foto de hace varios años Instagram / prestonandjayden

Al parecer, esto significó un momento inolvidable para Britney luego de haber perdido al bebé que esperaba junto a su novio, incluso lo catalogó como hermoso: “Esta bebé que nunca me había visto un día en su vida me quería. Su mamá luego se fue, pero nunca lo olvidaré”, concluyó la estrella del pop.

Una de las últimas imágenes que subió Britney Spears con sus hijos Captura Instagram

Britney Spears pierde a su bebé

Desde que Spears obtuvo la liberación de la tutela que su padre mantuvo por 13 años, se dedicó a vivir lo que por mucho tiempo no pudo. Desde entonces, se vio envuelta en varias polémicas y noticias que los fans no imaginaban: entre ellas la sorpresa de su nuevo embarazo, del cual se dijo muy emocionada y feliz, pues era algo que ya esperaba con ansias.

Por desgracia para la pareja, fue un sueño que no pudo concretarse. Hace algunos días, Britney y Sam anunciaron la pérdida de su bebé por medio de un comunicado en redes sociales, en el que agradecieron el apoyo de sus seguidores y también pidieron privacidad por el difícil momento que atraviesan.

“Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar la pérdida de nuestro milagroso bebé al principio del embarazo. Esto es algo devastador para cualquier padre. Nuestro mutuo amor es nuestra fuerza. Intentaremos expandir esta hermosa familia”, se lee en el comunicado de la cantante.