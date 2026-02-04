Cómo es el dispositivo que permite a aficionados ciegos sentir el Super Bowl de California con las manos

Algunos aficionados de la NFL que son ciegos o tienen baja visión podrán vivir una experiencia inédita durante el Super Bowl LX, gracias a un nuevo dispositivo táctil que les permitirá seguir el desarrollo del partido en tiempo real. La tecnología se utilizará el 8 de febrero, en Santa Clara, California, durante el duelo entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Cómo es el panel táctil para aficionados ciegos para seguir el Super Bowl LX

De acuerdo con AP, la NFL se asoció con OneCourt y Ticketmaster para probar un dispositivo diseñado para que personas con discapacidad visual puedan “sentir” el juego.

El panel permite identificar la ubicación del balón mediante vibraciones, al mismo tiempo que ofrece narración en audio sincronizada con las acciones del partido.

Nuevo dispositivo para que aficionados de la NFL con ceguera disfruten los partidos (AP Foto/Lindsey Wasson)

La tecnología ya fue utilizada en al menos 15 partidos de la temporada regular 2025, en encuentros organizados por equipos como Seahawks, Jaguars, 49ers, Falcons y Vikings. Para el Super Bowl LX, alrededor de 10 aficionados con ceguera o baja visión podrán acceder a esta experiencia.

El dispositivo tiene un tamaño similar al de una tableta electrónica, aunque con mayor grosor, y cuenta con líneas en relieve que representan el campo de fútbol americano, lo que facilita la orientación táctil durante el juego.

La experiencia del nuevo dispositivo para el Super Bowl LX

Uno de los asistentes será Scott Thornhill, director ejecutivo del Consejo Americano de Ciegos, quien utilizará el panel táctil mientras escucha la transmisión de Westwood One a través de audífonos.

Thornhill, diagnosticado con retinitis pigmentosa desde la infancia, señaló que esta tecnología transforma la manera en que las personas con discapacidad visual pueden seguir eventos deportivos en vivo.

Se celebran 60 años del Super Bowl en 2026 (FB NFL)

Otro aficionado que ya probó el dispositivo es Clark Roberts, seguidor de los Seahawks, quien lo utilizó durante un partido disputado el 14 de diciembre frente a Indianápolis.

La empresa OneCourt emplea datos de seguimiento de la NFL proporcionados por Genius Sports, los cuales se traducen en vibraciones específicas para acciones como tacleadas o anotaciones. Esta información se obtiene mediante cámaras y sensores integrados en balones, uniformes y otras áreas del campo.

Además, OneCourt busca ampliar el uso del dispositivo a otros deportes. Según AP, la compañía ya trabaja con equipos de la NBA y la MLB, y mantiene conversaciones para llevar la tecnología a la NHL.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la NFL por mejorar la accesibilidad en sus eventos, una estrategia que en los últimos años ha incluido narraciones descriptivas, lenguaje de señas en transmisiones especiales y espacios adaptados en los estadios.

Con este tipo de tecnología, la liga busca ampliar la inclusión de aficionados con discapacidad y evaluar su implementación de manera permanente en futuros Super Bowls y partidos de temporada regular.

A qué hora y dónde ver el Super Bowl LX en Estados Unidos

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero, y marcará una revancha entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, más de una década después de su último enfrentamiento en la final de la NFL.

Hora y canal en el que pasarán el show del medio tiempo del Super Bowl LX (FB NFL)

Según Billboard, la cadena NBC transmitirá el evento en Estados Unidos, con una cobertura especial que comenzará a las 13.00 hs (tiempo del Este), mientras que el inicio del partido está programado para las 18.30 hs.