Super Bowl Experience: dónde está y cuánto cuesta asistir al festival de la NFL en California

Como parte de las celebraciones por el Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero en Santa Clara, California, se desarrollará una agenda de actividades, festivales y conciertos en distintos puntos del Área de la Bahía durante toda la semana previa a la final de la NFL.

Cuándo y dónde es la inauguración del Super Bowl Experience 2026

La inauguración del Super Bowl Experience 2026 comenzará el 2 de febrero, a las 16.00 hs (hora local), en el Centro de Convenciones de San José, ubicado en 150 W. San Carlos Street. Allí, los aficionados podrán presenciar las conferencias de prensa de jugadores y entrenadores antes de la gran final, según informó Telemundo.

Super Bowl Experience se realizará del 3 al 7 de febrero de 2026 (sfbayareasuperbowl)

Ese primer evento será gratuito y los fanáticos podrán elegir asistir a las presentaciones del campeón de la Conferencia Americana o de la Conferencia Nacional.

Para ingresar, será necesario registrarse en la aplicación NFL OnePass, y el acceso se otorgará por orden de llegada.

Ese mismo día de inauguración, a las 20.00 hs, se realizará el concierto inaugural junto con un espectáculo de drones en Discovery Meadow, en 180 Woz Way, San José, de acuerdo con la información oficial de Visit San Jose.

El Super Bowl Experience continuará del 3 al 7 de febrero de 2026 en el Moscone Center, ubicado en 747 Howard Street, en San Francisco.

De lunes a viernes, el horario será de 15.00 a 22.00 hs, mientras que el sábado 7 abrirá de 10.00 a 22.00 hs, según el sitio oficial del evento.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán conocer jugadores y leyendas de la NFL, obtener autógrafos, disfrutar de propuestas gastronómicas, adquirir productos exclusivos del Super Bowl y participar en juegos interactivos.

Cuánto cuesta la entrada para el Super Bowl Experience 2026

Las entradas para el Super Bowl Experience ya están disponibles a través de Ticketmaster. Para la fecha de inauguración, los precios van de US$40 a US$120 por persona.

El Super Bowl tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California Gemini

En tanto, para el sábado 7 de febrero, último día de actividades, los valores oscilan entre US$70 y US$140. Los niños menores de 12 años pueden ingresar sin costo, siempre que lleguen temprano.

Según el sitio oficial, la entrada incluye fotos digitales personalizadas, una carrera de 40 yardas contra jugadores de la NFL en pantallas LED, una exhibición de 59 anillos del Super Bowl y la posibilidad de fotografiarse con el Trofeo Vince Lombardi.

Conciertos y eventos durante la semana del Super Bowl LX

Además del Super Bowl Experience, el Área de la Bahía ofrecerá un espectáculo de proyecciones sobre la historia del Super Bowl, con elementos interactivos que permitirán votar por el equipo favorito. Este evento se presentará por las tardes del 5 al 7 de febrero en el Ferry Building.

Seahawks busca la revancha contra Patriotas en el Super Bowl LX (X @Patriots/@Seahawks)

También se instalarán espacios especiales para fotografías en distintos puntos emblemáticos, como Harry Bridges Plaza, Ferry Terminal Plaza, el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el aeropuerto del condado de San José, Pier 39, Capital Corridor, SFMOMA y zonas cercanas a Santa Clara.

La agenda musical incluirá un concierto gratuito de Post Malone en Fort Mason Center, una presentación de Dom Dolla en el Ayuntamiento de San José, y los shows de T-Pain y Sean Paul en el festival The LineUp, en Pier 80 Warehouse, el viernes 6 de febrero desde las 17.00 hs, con Calvin Harris como artista principal.