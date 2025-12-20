LA NACION

Como es la celebración de “la novena de aguinaldo” que realizan los migrantes colombianos para Navidad en EE.UU.

Existen diferentes maneras de celebrar esta fiesta donde la fe y la gastronomía vencen a la distancia

El pesebre es un punto de reunión para rezar durante la novena de aguinaldo entre las familias colombianas (Pexels/Doralin Tunas)
La novena de aguinaldos es el evento central de la Navidad para los colombianos en Estados Unidos. Del 16 al 24 de diciembre, la comunidad se une en un ritual de fe y alegría que trasciende fronteras y que se celebra con cánticos y gastronomía típica.

Así es “la novena de aguinaldo” que realizan los migrantes colombianos

El ritual se lleva a cabo con rezos durante nueve días, del 16 al 24 de diciembre, y reúne amigos y familiares en torno al pesebre para cantar villancicos y rezar a José, María y el Niño Jesús, señaló Los Angeles Times.

La novena de aguinaldo se realiza del 16 al 24 de diciembre con rezos, villancicos y comidas típicas (Archivo)
Durante los días que dura la novena, los migrantes tienen la oportunidad de reunirse para conservar la tradición, así como de un momento para reencontrarse con los sabores de la cocina colombiana. Primero se reza la oración de todos los días, luego la oración a la Virgen, a San José y al Niño Jesús, para terminar con los típicos villancicos.

La novena sigue un orden tradicional, que es el siguiente:

  • Oración para todos los días
  • Consideración del día, que varía según la fecha
  • Oración a la Virgen María
  • Oración a San José
  • Oración al Niño Jesús
  • Los gozos, cantados o recitados
  • Oración final

Los rezos se suelen acompañar con alimentos tradicionales como natillas, buñuelos, arroz con leche y hojuelas.

Las familias de migrantes en EE.UU. se reúnen para compartir con otras personas (Archivo)
Las familias de migrantes en EE.UU. se reúnen para compartir con otras personas (Archivo)Ground Picture - Shutterstock

Cuál es el origen de las novenas

La Novena de Aguinaldos es una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura colombiana, con un legado que abarca más de un siglo de historia. Su origen se localiza en el siglo XVIII, específicamente en 1742, cuando llegaron a Colombia los textos escritos originalmente en Ecuador por el religioso Fray Fernando de Jesús Larrea, consignó Portafolio.

Esta preparación espiritual de nueve días, en honor al tiempo de espera por el nacimiento de Jesús, la novena evolucionó de ser un rezo exclusivo de conventos a finales del siglo XIX, para consolidarse como una práctica doméstica y comunitaria que hoy define la identidad navideña del país.

De acuerdo con el sitio Politécnico Grancolombiano, hay ciertos consejos que se pueden emplear para celebrar la novena. Entre ellos, se encuentran:

  • Planificar con anticipación: definir el horario de los encuentros y hacer una lista de los invitados.
  • Decorar el espacio: utilizar luces, velas y figuras del pesebre.
  • Integrar a los niños: incluir actividades para que los más pequeños participen, como colorear dibujos del nacimiento o tocar instrumentos para los villancicos.
  • Fomentar el espíritu solidario: organizar actividades benéficas, como la recolección de alimentos o regalos para personas necesitadas.
  • Disfrutar cada momento: aprovechar para fortalecer los lazos familiares y compartir el espíritu navideño.
Las novenas navideñas van cambiando según el país donde se las festeje (Foto: Freepik)
Las novenas navideñas van cambiando según el país donde se las festeje (Foto: Freepik)

Como celebran la novena navideña otros migrantes de EE.UU.

Los mexicanos en EE.UU. celebran las novenas con reuniones, caminatas y las piñatas, las cuales representan los pecados capitales. La tradición indica que la piñata debe ser golpeada con un palo y los ojos cerrados, en representación de la batalla del bien contra el mal y cuya recompensa son los dulces que contiene, recuerda Desde la Fe.

En el caso de los salvadoreños y guatemaltecos celebran la novena con juegos pirotécnicos, gastronomía típica y música tradicional. Los guatemaltecos tienen una tradición de robarse el niño Dios del pesebre y regresarlo el 2 de febrero cuando realizan otra fiesta; mientras que los salvadoreños esperan a la media noche para entregar los obsequios de Navidad.

Por otra parte, los chilenos realizan una peregrinación de la virgen todo el mes de diciembre y comen platos típicos como las humitas o los chilenitos, un dulce típico hecho con harina y manjar blanco.

Cargando banners ...