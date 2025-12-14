DMV en California: qué documentos debe presentar un migrante en diciembre 2025 para registrar un vehículo

A partir de lo que establecen las normas de California, los recién llegados al estado tienen la posibilidad de registrar un auto. Tanto para los migrantes como para los ciudadanos de EE.UU., las normas para este proceso son las mismas. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) indica cuáles son los documentos necesarios.

Documentos para registrar un vehículo ante el DMV de California

Según lo que establece el archivo oficial de la entidad, los recién llegados al Estado Dorado que quieran realizar el registro de un vehículo deben presentar diversos documentos.

De acuerdo con el DMV de California, se necesita esta documentación:

Un formulario REG 31 de Verificación del Vehículo: este debe ser completado por un empleado del DMV para tener validez.

de Verificación del Vehículo: este debe ser completado por un empleado del DMV para tener validez. Certificado de emisiones (Smog Certificate), si corresponde.

(Smog Certificate), si corresponde. Formulario REG 343 de Solicitud de Título o Registro.

de Solicitud de Título o Registro. Título del vehículo de su estado o país de origen.

de su estado o país de origen. Comprobante de registro anterior .

. Prueba de seguro.

El DMV de California impone las normas para registrar un vehículo Yelp

Los requisitos aplican tanto a ciudadanos estadounidenses como a migrantes. California incluso habilita a los extranjeros en condición irregular a obtener un permiso de conducir mediante la licencia AB 60, que solo requiere demostrar la identidad y una prueba de residencia en el estado.

Esto diferencia al Estado Dorado de otros como Florida y Texas. En ambos casos, se impusieron pruebas de estatus de legal en EE.UU. como requisito para poder llevar a cabo el registro de un vehículo.

La documentación necesaria para presentar al DMV de California es la misma para vehículos de otro estado y país. Sin embargo, en el caso de traer un auto del extranjero, primero se deben cumplir con normas del gobierno federal de EE.UU.

El registro de un auto del extranjero necesitará aprobación federal de Estados Unidos antes del trámite en el DMV de California Facebook Illinois Secretary of State - Facebook Illinois Secretary of State

Las reglas de EE.UU. para importar un vehículo desde el extranjero

Ya sea que vaya a California o a cualquier estado, un migrante que quiera llevar un auto desde otro país a EE.UU. debe tener en cuenta ciertas normas federales. En este caso, el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indica que hay documentación adicional.

En primer lugar, para importar un vehículo, la persona debe haber registrado previamente que entró legalmente al país norteamericano.

Luego, para obtener la habilitación, el auto debe cumplir con las normas del Departamento de Transporte (DOT) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

De acuerdo con la guía de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa), al traer un automóvil desde cualquier país que no sea Canadá, hay requisitos. Los vehículos con menos de 25 años deben cumplir un estándar de normas de seguridad.

CBP impone la entrada legal a Estados Unidos como requisito para poder importar un vehículo CBP

Si el automotor no tiene una etiqueta de certificación colocada por el fabricante original sobre el cumplimiento de los estándares estadounidenses, el dueño deberá contactarse con un importador registrado para modificarlo. El proceso de importación se realiza mediante el formulario HS-7.

La regla de los 20 días para registrar un auto en el DMV de California

Más allá de la documentación necesaria, la entidad establece que un nuevo residente debe completar el registro en los primeros 20 días desde que se mudó al Estado Dorado.

En caso de no hacerlo, el conductor, ya sea migrante o estadounidense, enfrentará una multa por retraso.