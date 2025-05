Cómo es la inusual moneda de 50 dólares que conmemora al Canal de Panamá y puede valer US$400.000

A lo largo de la historia de Estados Unidos se crearon diversas monedas que hoy en día son piezas de colección codiciadas por los expertos. Algunas se destacan por sus características físicas, como los materiales de fabricación o la presencia de errores de acuñación, mientras que otras son especiales por evocar un momento crucial para el país norteamericano. Y en ese sentido, una inusual moneda que conmemora al Canal de Panamá puede llegar a valer hasta US$400.000.

La conocida como la 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico de US$50, es una de esas monedas que, pese a que en un principio no fueron tan exitosas como se esperaba, adquirieron un carácter simbólico con el paso del tiempo. Como suele suceder en casos como estos, el factor conmemorativo hizo que la pieza de dinero aumente su valor en miles de dólares.

La historia de la moneda que conmemora al Canal de Panamá

De acuerdo con Numismatic Guaranty Company (NGC), con el objetivo de celebrar la inauguración del Canal de Panamá, se realizó la Exposición Internacional Panamá-Pacífico en 1915. Este evento se llevó a cabo en San Francisco y el Congreso autorizó una serie de monedas conmemorativas, entre las que se incluían una de US$0,50, una de US$1, una de US$2,50 y dos monedas de US$50.

Una de las dos monedas de US$50 fue la llamada 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico, por su forma octogonal, y fue diseñada por el artista neoyorquino Robert Aitken. Según Heritage Auctions, estudió en el Instituto de Arte Mark Hopkins, hoy Instituto de Arte de San Francisco, y fue instructor entre 1901 y 1904, cuando comenzó a destacarse como un escultor de renombre.

Entre las obras más reconocidas de Aitken se encuentran la figura de la Victoria para el Monumento a Dewey y la de la República para el Monumento a William McKinley, que siguen en pie en San Francisco. No obstante, es probable que su creación más famosa sea el Frontón Oeste del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Una de las obras más famosas de Robert Aitken es el Frontón Oeste del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos (Stefani Reynolds/Bloomberg) Stefani Reynolds/Bloomberg

En cambio, la moneda 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico no fue un gran éxito en un primer momento. Tal como indica Professional Coin Grading Service (PCGS), sus ventas no cumplieron con las expectativas debido a su alto valor nominal de US$50. Como resultado, solo se acuñaron 645 unidades y se fundieron las piezas que no fueron vendidas.

Cómo es la moneda 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico

El anverso de la moneda 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico muestra un busto de perfil de Minerva, diosa romana de la sabiduría, la habilidad y la agricultura, entre otras cosas. Esta figura tiene puesto un casco con cresta echado hacia atrás, lo que simboliza intenciones pacíficas, y en la parte superior de su escudo aparece la fecha en números romanos (MCMXV).

Por otro lado, la frase “IN GOD WE TRUST” se puede leer sobre la cabeza de Minerva, mientras que las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “FIFTY DOLLARS” se encuentran en la periferia de la moneda. A su vez, se colocaron delfines estilizados en cada una de sus ocho esquinas, tanto en el anverso como en el reverso.

Por su parte, el reverso de la moneda muestra un búho que posa en un pino y está rodeado de piñas. La explicación es que estas aves eran sagradas para Minerva, y se las suele reconocer como un símbolo de sabiduría. Por último, las palabras “PANAMA PACIFIC EXPOSITION” y “SAN FRANCISCO” rodean al animal, y la frase “E PLURIBUS UNUM” se puede ver a su derecha.

La moneda 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico muestra un busto de perfil de Minerva, diosa romana de la sabiduría, la habilidad y la agricultura, entre otras cosas (Professional Coin Grading Service) Professional Coin Grading Service

Cuánto puede valer la moneda 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico

Al igual que sucede con el resto de piezas históricas de dinero, el valor de la moneda 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico depende de varios factores, y uno de los más importantes es su calificación de buen estado o “Mint State” (MS). Por ejemplo, un ejemplar clasificado como MS67 podría valer más que otro clasificado como MS50.

A continuación, cuánto puede valer la moneda 1915 S Octogonal Panamá-Pacífico en función de su calificación de buen estado, según NGC:

MS50: US$52.500

MS50+: US$53.500

MS53: US$55.000

MS53+: US$57.000

MS55: US$60.000

MS55+: US$62.500

MS58: US$67.500

MS58+: US$68.500

MS60: US$70.000

MS60+: US$72.000

MS61: US$75.000

MS61+: US$77.500

MS62: US$85.000

MS62+: US$90.000

MS63: US$100.000

MS63+: US$105.000

MS64: US$120.000

MS64+: US$130.000

MS65: US$175.000

MS65+: US$200.000

MS66: US$235.000

MS66+: US$300.000

MS67: US$400.000