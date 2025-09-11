Cómo fue el asesinato en Estados Unidos del aliado de Donald Trump

El activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA (TPUSA), murió tras recibir un disparo el miércoles en Orem, Utah, durante un evento de su gira “The American Comeback Tour” en la Universidad del Valle de Utah. El ataque ocurrió aproximadamente 20 minutos después de comenzar su presentación, en el Losee Center, ubicado a unos 180 metros de distancia.

El ataque contra Charlie Kirk

Mientras el activista se dirigía a la multitud reunida en la Universidad del Valle de Utah, un disparo interrumpió su discurso e inmediatamente la sangre comenzó a brotar de su cuello y, ante la mirada atónita de los presentes, se desplomó sobre su asiento. El pánico se propagó rápidamente entre la multitud y transformó el evento en una caótica estampida.

Disparan A Charlie Kirk En El Cuello

La reacción inmediata de los presentes

Andrew Piskadlo, testigo presente en el lugar, describió la escena al New York Times: “La gente se fue agachando en oleadas. Fue sorprendente, y nadie realmente se agachó hasta que lo hicieron las personas frente al escenario”.

El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, quien asistía al evento con su familia, relató a Fox News: “Se desplomó hacia su izquierda. Todos se tiraron al suelo. Todos gritaban, luego todos comenzaron a correr”. Y destacó que el disparo ocurrió justo cuando Kirk respondía una pregunta sobre tiroteos masivos cometidos por personas transgénero.

Tras escuchar el disparo, la multitud de gente comenzó a correr en medio de la desesperación Tess Crowley� - The Deseret News�

Un estudiante de la universidad, Luke Pitman, declaró a la filial local de ABC, KTVX, que escuchó un “gran estallido” que inicialmente confundió con papel picado. “Después, todos empezaron a agacharse”, agregó. “Y entonces miré hacia Charlie Kirk y vi sangre saliendo de su cuello”, completó.

Zachary Morris, quien asistió al evento con su hija de tres años, describió la confusión y el “pánico masivo” que se apoderó de la multitud tras el disparo. “Todo lo que podía pensar era que tenía que sacar a mi hija de ahí”, expresó.

Charlie Kirk antes de comenzar a responder preguntas en el acto de la universidad Tess Crowley - The Deseret News

La investigación tras el asesinato

La universidad informó en un comunicado que cuatro agencias investigan el tiroteo: la Policía de Orem, la Policía de la Universidad de Utah Valley, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

atentado contra Charlie Kirk

Hasta el momento, no hay sospechosos detenidos, según informó el alcalde de Orem, David Young. “No hay sospechosos detenidos; es una investigación en curso”, declaró Ellen Treanor, vocera de la universidad, en un comunicado.

El impacto político: Trump y TPUSA lamentan la pérdida

En su primer comunicado público formal, Turning Point USA confirmó la muerte del activista y pidió oraciones por su familia.

“Que sea recibido en los brazos misericordiosos de nuestro Señor, quien sufrió y murió por Charlie. Pedimos que todos mantengan a su familia y seres queridos en sus oraciones. Les rogamos que respeten su privacidad y dignidad en este momento”, escribió la asociación en un comunicado.

El comunicado de Turning Point USA tras la muerte de Charlie Kirk (Fuente: X @TPUSA)

El expresidente Donald Trump expresó su pesar a través de su cuenta de Truth Social, donde escribió:

“El grandioso, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie entendió ni tuvo mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos que Charlie. Todos lo amaban y admiraban, especialmente yo, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, agregó el mandatario.

El posteo de Donald Trump tras la muerte de Charlie Kirk (Fuente: Truth Social @realDonaldTrump)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.