¿Cómo fue el encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump?

Donald Trump recibió este jueves a María Corina Machado en un almuerzo reservado en la Casa Blanca, con el objetivo central de entregar su medalla del Premio Nobel de la Paz al mandatario republicano. La reunión ocurrió bajo un estricto hermetismo y marcó un contraste entre el alto simbolismo del obsequio y la estrategia política de la administración norteamericana, orientada actualmente a la cooperación funcional con el régimen de Delcy Rodríguez para la gestión y la liberación de detenidos.

El encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump en Washington

El encuentro se desarrolló en un comedor privado de la residencia oficial, donde se encontraba también el secretario de Estado, Marco Rubio, funcionario clave para la política hacia la región. Machado ingresó por una puerta lateral sobre la calle 17 vestida íntegramente de blanco. El almuerzo se extendió por más de una hora y media. No hubo acceso a la prensa ni flashes durante el evento.

La llegada de María Corina Machado a la Casa Blanca

Trump publicó horas más tarde una imagen en la red social Truth Social. Sostuvo un cuadro con la medalla y agradeció el gesto político: “Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer admirable que ha pasado por muchas dificultades. María me entregó su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a mi trabajo. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!“, escribió el líder republicano.

La publicación de Donald Trump tras su encuentro con María Corina Machado (Truth: @realDonaldTrump)

El obsequio incluyó una inscripción específica: “Al presidente Donald J. Trump, en gratitud por su liderazgo extraordinario en la promoción de la paz a través de la firmeza, el avance de la democracia y la defensa de los principios de la libertad”. Debajo de la medalla, otro texto indicó: “La medalla de 2025 concedida a María Corina Machado, presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, por el coraje del presidente de Estados Unidos y del pueblo estadounidense en su apoyo a la libertad en Venezuela”.

La postura oficial de Washington y el pragmatismo político

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, definió la posición gubernamental en una conferencia de prensa simultánea al almuerzo, donde confirmó la colaboración activa con la administración de Delcy Rodríguez por el cumplimiento de demandas específicas: “Han sido extremadamente cooperativos. Hasta la fecha, cumplieron con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente”, declaró.

Leavitt señaló que Trump “esperaba con interés” la reunión con Machado y aclaró la evaluación “realista” del gobierno: ella no cuenta actualmente con el apoyo necesario para liderar el país a corto plazo. El presidente se comprometió a ver elecciones en Venezuela “algún día” sin especificar fechas.

La salida de María Corina Machado tras reunirse con Donald Trump

Machado calificó la reunión como “excelente” e intentó transmitir optimismo a sus seguidores: “Sepan que contamos con Trump para la libertad de Venezuela”. También afirmó sobre el mandatario: “Creo que el presidente entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y comprende plenamente el potencial de nuestro país como un aliado fuerte de Estados Unidos”.

El simbolismo histórico de la entrega de la medalla

Machado visitó el Capitolio tras el almuerzo para reunirse con un grupo bipartidista de 13 legisladores y explicó ante la prensa la narrativa histórica detrás del regalo. Relacionó el gesto con un intercambio entre el marqués de Lafayette y Simón Bolívar: “Hace 200 años Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los indedepentistas estadounidenses y, a la postre, primer presidente del país. Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla”, detalló Machado.

María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump y explicó su decisión DREW ANGERER - AFP

La dirigente profundizó en el paralelismo: “Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de Estados Unidos y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía, y 200 años después la gente de Bolívar le están devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad“.

La líder opositora aseguró conversar sobre las expectativas de los venezolanos: “Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante, que es nuestra gente”, agregó.

El contexto de la relación con Delcy Rodríguez

La cita coincidió con elogios explícitos de Trump hacia Rodríguez, donde destacó previamente en una entrevista con la agencia Reuters los “avances extraordinarios” para estabilizar el país y calificó a la presidenta interina como “estupenda”. “Creo que simplemente vamos a hablar. Y no la conozco. Es una mujer muy amable. Creo que solo vamos a hablar de temas básicos”, anticipó Trump sobre Machado antes del almuerzo.

Donald Trump sostuvo que Delcy Rodríguez es una interlocutora "estupenda" y ratificó la cooperación con su régimen FEDERICO PARRA - AFP

Sobre la funcionaria chavista, Trump amplió: “Ha sido muy fácil tratar con ella. Creo que va a venir [a Estados Unidos], ya saben, eventualmente vendrá... no todavía, pero con el tiempo vendrá y yo también iré a su país”. Y añadió: “De hecho, hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto [con Rodríguez]. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada larga, hablamos de muchas cosas, y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

El régimen chavista anunció la creación de fondos para gestionar divisas de la cooperación energética. Rodríguez lanzó una crítica velada a Machado: “Si algún día me tocase ir a Washington como presidenta encargada, lo haré de pie, caminando, no arrastrada”.

El chavismo mantuvo actividad en Washington durante la visita de la opositora. La agencia Bloomberg reveló el viaje del excanciller Félix Plasencia por instrucción de Rodríguez y buscó avanzar con el Departamento de Estado en la reanudación de las relaciones diplomáticas y explorar la posibilidad de un encuentro directo entre la presidenta interina y Donald Trump.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.