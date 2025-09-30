Cómo queda el cuadro de las series de campeonato en el arranque de la postemporada 2025 de la MLB

La temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) llegó a su fin después de 162 partidos, y con ello quedaron definidos los equipos que disputarán la postemporada.

Cómo quedan las Series de Campeonato para la postemporada de la MLB

Con algunas sorpresas y enfrentamientos que prometen emociones, el camino al Clásico de Otoño arranca con los juegos de comodines, donde varios equipos históricos lucharán por mantenerse con vida en la carrera hacia la Serie Mundial, según Swing.

Partidos de postemporada 2025 de la MLB (X @mlb)

Uno de los duelos más atractivos de esta ronda es el que protagonizarán los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston, en lo que se perfila como una auténtica serie de alto voltaje. Durante la temporada regular, los de Boston se impusieron en 9 de los 13 enfrentamientos directos, con una clara ventaja en carreras: anotaron 66 y solo permitieron 51.

Para el primer partido, los Medias Rojas confiarán en el brazo de Garrett Crochet, mientras que los del Bronx enviarán a la lomita a Max Fried. En el segundo juego está confirmado Carlos Rondón por los Yankees, con la misión de ganar en casa y avanzar a la siguiente fase, donde esperarían los Azulejos de Toronto.

Los campeones, en aprietos

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, sorprendieron a muchos al quedar relegados a la ronda de Wild Card. Su rival serán los Rojos de Cincinnati, equipo que logró clasificar en la última jornada bajo la dirección de Terry Francona.

Calendario de partidos de Yankees y Medias Rojas de la MLB (X @yankees)

Aunque los angelinos parten como favoritos, los Rojos llegan motivados tras demostrar que pueden competirle de tú a tú a cualquier equipo. La serie al mejor de tres será determinante para saber si los Dodgers mantienen viva la esperanza de refrendar su título en las Grandes Ligas.

Tigres vs. Guardianes: duelo divisional

En el circuito joven, los Tigres de Detroit se medirán contra sus rivales divisionales, los Guardianes de Cleveland. La serie arrancará en Cleveland, donde los Guardianes jugarán como locales.

Los Dodgers son uno de los favoritos de la postemporada de la MLB (X @LosDodgers)

Los Tigres tienen como carta fuerte al ganador del Cy Young, Tarik Skubal, quien abrirá el primer encuentro. Por su parte, los Guardianes aún no han anunciado a su lanzador inicial, pero cuentan con una plantilla competitiva que buscará aprovechar la localía para dar el primer golpe.

El ganador de esta serie se enfrentará a los Marineros de Seattle, líderes de la Liga Americana.

Padres vs. Cachorros, otro choque imperdible

En la Liga Nacional, los Padres de San Diego visitarán el Wrigley Field para enfrentarse a los Cachorros de Chicago. Esta serie promete ser una de las más emocionantes, con dos equipos que han mostrado un gran nivel durante la recta final de la campaña.

Los Padres confían en el brazo de Nick Pivetta para intentar robar el primer juego como visitantes. Sin embargo, los Cachorros llegan reforzados tras recuperar a Kyle Tucker, quien regresa para apuntalar una ofensiva que ya era de las más poderosas del circuito.

El vencedor de esta serie avanzará para enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee, uno de los equipos más sólidos de la temporada.

El camino hacia el Clásico de Otoño

Con enfrentamientos de alto nivel y clásicos adelantados, la postemporada de la MLB promete emociones desde el arranque. Yankees y Medias Rojas reviven una de las rivalidades más intensas del deporte estadounidense, mientras que los Dodgers luchan por defender su corona en un terreno mucho más complicado de lo esperado.

En el horizonte aguarda la Serie Mundial, donde solo uno podrá coronarse como el nuevo rey del béisbol en Estados Unidos.