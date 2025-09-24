Postemporada de la MLB 2025: cuándo empieza, cómo se juega y dónde ver los playoffs en vivo en EE.UU.

Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés) terminarán con la temporada regular el próximo 28 de septiembre. Por tal motivo, la liga ha dado a conocer el calendario de la postemporada 2025, donde 12 equipos pelearán por ser el nuevo campeón de “La Gran Carpa”.

Calendario de juegos de la postemporada 2025 de la MLB

Todo arrancará este 30 de septiembre con los cuatro enfrentamientos de la Serie de Comodines, en la que se enfrentarán dos equipos de la Liga Americana y dos equipos de la Liga Nacional. Los juegos se podrán seguir desde Estados Unidos por ABC, ESPN y ESPN 2, de acuerdo con el sitio web de la liga.

La postemporada arrancará el 30 de septiembre (Web/MLB) (Captura de pantalla sitio web MLB.com)

Los equipos clasificados como el tercero, cuarto, quinto y sexto de cada liga tras finalizar la temporada se medirán en un formato de tres juegos consecutivos: quien gane la mayor cantidad de partidos avanzará a la ronda divisional.

Posteriormente, la ronda divisional está programada para llevarse a cabo desde el sábado 4 de octubre hasta el sábado 11 de octubre, en caso de que las series se jueguen hasta la máxima cantidad de juegos (cinco partidos).

Los partidos de la Liga Americana se transmitirán en FOX 1 o FSA1, en conjunto con Fox Deportes, mientras TNT Sports tendrá los juegos de la Liga Nacional de forma simultánea por TBS, truTV y HBO Max.

La serie de Campeonato de la Liga Americana comenzará el domingo 12 de octubre y será televisada por FOX y FS1, junto con Fox Deportes. Por otro lado, la serie de Campeonato de la Liga Nacional comenzará para iniciar el lunes 13 de octubre y se podrá observar por TBS, truTV y HBO Max.

La Serie Mundial 2025 iniciará el 24 de octubre, con juegos consecutivos hasta el juego cuatro el 28 de octubre. En caso de requerirse el juego siete, se darán días de descanso a los equipos para jugar el juego definitivo el 1 de noviembre del 2025.

La Serie Mundial podría alargarse hasta el 1 de noviembre del 2025 (Captura pantalla X/@MLB) (Captura pantalla X/@MLB)

Cómo es el formato de Postemporada de las Ligas Mayores

Según Olympics, desde 2022 la liga estableció implementó un formato de 12 conjuntos en playoffs, los cuales se definen de la siguiente manera:

6 equipos de la Liga Americana y 6 equipos de la Liga Nacional: 3 campeones divisionales y 3 comodines por cada zona

Los sembrados número uno y dos de cada liga tendrán derecho a un “BYE”, es decir, descansan en la primera ronda. Mientras, los sembrados tres, cuatro, cinco y seis se enfrentarán en las denominadas Wild Card Series.

Qué equipos aseguraron su boleto a la postemporada 2025

En la Liga Americana, los Blue Jays aseguraron el primer boleto de la postemporada tras vencer a los Kansas City Royals el pasado 21 de septiembre. Los “Azulejos de Toronto” aún no aseguran el campeonato de la división este, de acuerdo con ESPN.

Los Detroit Tigers y Seattle Mariners se mantienen a la cabeza de sus respectivas divisiones, pero aún no aseguran el boleto debido a la percusión de los Astros de Houston y los Cleveland Guardians, estos dos últimos también están en la lucha por un boleto como comodines.

Los Detroit Tigers buscan asegurar el título de la división central de la Conferencia Nacional (X/@tigers) (X/@tigers)

Por otro lado, la Liga Nacional ya cuenta con más invitados a los juegos definitorios de la temporada 2025. Milwaukee Brewers aseguraron el título de la división central el pasado 13 de septiembre.

Mismo caso que los Philadelphia Phillies y Los Angeles Dodgers, quienes ganaron su división para entrar a la postemporada. En el caso de los comodines, San Diego Padres aseguraron uno de esos boletos tras vencer a los Milwaukee Brewers.