El nuevo latino mimado de Hollywood: “Es guapo, sincero y con matices”

escuchar

El actor mexicano Diego Calva se apoderó de los reflectores de Hollywood en los últimos días. El nuevo latino mimado de las grandes productoras y de los críticos de cine estadounidenses, gracias a su participación en la película Babylon, del director ganador de un Oscar Damien Chazelle, ha recibido innumerables elogios. En el film, que protagoniza junto con Brad Pitt y Margot Robbie, Calva interpreta a Manny Torres, un joven que se muda a Los Ángeles para intentar ser parte de la industria del cine mudo, en la década de 1920.

La película, que también fue escrita por Chazelle, consiguió cinco nominaciones a los premios Globos de Oro 2023, con mención a Mejor Actor Principal para Calva. Además, el film fue descrito por la crítica como “una oda a la vorágine de Hollywood y la magia del cine”, según detalló Forbes.

Una de los periodistas que idolatraron al joven actor fue Courtney Howard, de Variety, miembro de la Asociación de Críticos de Los Ángeles y del jurado de los Critic Choice. A través de su cuenta de Twitter, la crítica californiana destacó que, cuando el mexicano está en pantalla, “no puedo quitarle los ojos de encima”.

Howard dijo que el compromiso del actor con su papel es “palpable” y que su presencia es increíblemente convincente: “Es guapo, sincero y tiene matices. Un protagonista cuyo nombre debería estar en todas las marquesinas”, agregó.

Diego Calva protagoniza Babylon, junto con Brad Pitt y Margott Robbie Paramount

Por su parte, el crítico Pete Hammond, de Deadline, garantizó que la película “se queda en la cabeza” de muchos después de verla. Destacó el aporte de Pitt y Robbie, pero fue a Calva a quien describió como una pieza clave para la producción: “Es un hallazgo importante”, consideró.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), que entrega los premios Oscar a lo mejor del cine, también recalcó que la carrera del mexicano es digna de seguimiento. En un artículo, la entidad habló sobre los inicios del artista en el cine y trazó su ascenso hasta convertirse en una incipiente estrella de Hollywood.

Diego Calva interpreta el papel de Manny Torres Paramount

En entrevista con EFE, el intérprete de Narcos: México aseguró que a pesar de su creciente popularidad, no se considera “un modelo de nadie”. No obstante, sí admitió que le gustaría dejar una huella en la historia, tal como sus colegas y compatriotas Gael García Bernal y Diego Luna. En su momento, reconoció, fueron ellos quienes lo motivaron y “le hicieron sentir que es posible llegar, que vale la pena soñar”.

“Ya nada fue igual”

La experiencia de estrenarse en una de las ramas más importantes del mundo del entretenimiento no ha sido menor para el histrión: “No me he dejado de pellizcar para convencerme de que esto que estoy viviendo es de verdad”, agregó el mexicano. “Cuando conocí a Margot, desde ese momento ya nada fue igual”, destacó.

Sobre cómo llegó a los sets de Babylon, el director Chazelle reveló que su esposa, la actriz Olivia Hamilton, fue quien le enseñó una fotografía de Diego: “Este es tu Manny”, le dijo. El cineasta, desde un inicio, tenía la intención de conseguir a un actor con un perfil no demasiado masivo para ese papel.

Entonces, el director ganador del Oscar decidió entrevistarlo. Meses después, lo incluyó entre los seleccionados para el rol y lo invitó a Los Ángeles para una prueba. Cuando lo vio moverse, en la piel de Manny, junto a Robbie, se dio cuenta de que había conseguido a su protagonista.

Babylon se estrenó este mes en los cines de EE.UU.

Diego Calva nació en la Ciudad de México, capital del país azteca, y estudió la Licenciatura en Dirección Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Tras egresar de la licenciatura, fue gaffer y asistente de cámara en algunos proyectos independientes.

Posteriormente, saltó a la pantalla grande con la película Te prometo anarquía, junto a Julio Hernández Cordón. También actuó en filmes como Colozio; Los hermosos vencidos; El recluso, así como las series de Netflix Desenfrenadas y Narcos: México.

LA NACION