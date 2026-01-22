Cómo va la tabla de posiciones del Round Robin de la LVBP: el número mágico para la final 2026 del béisbol venezolano

Los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) entraron en la recta final del torneo 2025-2026, con pocos juegos restantes en el Round Robin y una lucha cerrada por los dos boletos a la gran final. Con tres equipos empatados en victorias, el desenlace sigue abierto y cualquier resultado puede modificar el panorama en el llamado rey de los deportes en Venezuela.

Cómo avanza la tabla de la LVBP en el Round Robin

De los cinco equipos que clasificaron al Round Robin, solo uno quedó matemáticamente eliminado de la pelea por el campeonato. Caribes de Anzoátegui, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia continúan con opciones reales de avanzar a la serie final.

Así va la tabla de posiciones del Round Robin (X @LVBP_Oficial)

Según la tabla de posiciones de la LVBP, los Caribes de Anzoátegui se mantienen como líderes del Round Robin, con ocho victorias, lo que les otorga una ligera ventaja en la búsqueda de su pase a la gran final.

Por detrás aparecen Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, todos con siete partidos ganados, separados apenas por criterios de desempate y un solo juego de diferencia, lo que mantiene la competencia totalmente abierta.

En el fondo de la tabla se ubican los Bravos de Margarita, con tres triunfos, resultado que los deja sin posibilidades de acceder a la última instancia del campeonato.

Racha de victorias y últimos partidos disputados en el Round Robin

Tras la jornada del 21 de enero, a cada equipo aún le restan al menos tres encuentros por disputar en esta fase semifinal. En esa fecha, los Cardenales de Lara tuvieron jornada libre y no vieron acción, de acuerdo con Meridiano.

Falta poco para que concluya el Round Robin de la liga venezolana (X @LVBP_Oficial)

La actividad se concentró en Margarita y Maracaibo, donde los Navegantes del Magallanes protagonizaron una remontada ante los Bravos de Margarita, al igualar el marcador en la octava entrada y sellar la victoria 7-5 en el noveno episodio, según Swing Completo.

En el otro duelo de la noche, las Águilas del Zulia vencieron a los Caribes de Anzoátegui en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, en un encuentro cerrado que permitió a los zulianos igualar a Magallanes en la tabla y colocarse a una sola victoria del liderato.

Con estos resultados, tres equipos comparten el segundo lugar con siete triunfos, mientras que el líder del Round Robin conserva apenas una victoria de ventaja.

Cuándo es la gran final de la LVBP

De acuerdo con el reglamento de la LVBP, el Round Robin se disputa en un formato de todos contra todos entre cinco equipos, para un total de 40 partidos, con 16 encuentros por equipo.

Falta poco para la gran final de la LVBP (X @LVBP_Oficial)

La semifinal comenzó el 2 de enero, y la gran final estaba programada inicialmente para el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el calendario aún contempla juegos pendientes del Round Robin hasta el 25 de enero, por lo que la fecha definitiva del inicio de la serie final podría modificarse.

De no presentarse cambios adicionales, la final se disputaría al día siguiente, con un formato de serie al mejor de siete juegos, aunque será la liga la encargada de confirmar el calendario oficial en los próximos días.